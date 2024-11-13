«Один из лучших проектов, которые я когда-либо видел». Неймар — о ЧМ-2034

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» поделился ожиданиями от чемпионата мира-2034. Саудовская Аравия является единственным претендентом на проведение турнира.

Думаю, что это один из лучших проектов, которые я когда-либо видел в своей жизни. У него есть все шансы стать лучшим чемпионатом мира в истории.

Все в этой заявке продумано для того, чтобы помогать футболу. Организаторы думают о футболистах, чтобы во время мундиаля не было длительных перелетов и долгих поездок.

Это обеспечивает легкое передвижение между стадионами и отелями и дает игрокам достаточно времени, чтобы восстановиться между играми и показать себя с лучшей стороны.