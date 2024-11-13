«Один из лучших проектов, которые я когда-либо видел». Неймар — о ЧМ-2034

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар поделился ожиданиями от чемпионата мира-2034. Саудовская Аравия является единственным претендентом на проведение турнира.
Думаю, что это один из лучших проектов, которые я когда-либо видел в своей жизни. У него есть все шансы стать лучшим чемпионатом мира в истории.
Все в этой заявке продумано для того, чтобы помогать футболу. Организаторы думают о футболистах, чтобы во время мундиаля не было длительных перелетов и долгих поездок.
Это обеспечивает легкое передвижение между стадионами и отелями и дает игрокам достаточно времени, чтобы восстановиться между играми и показать себя с лучшей стороны.
- А сколько проектов вы видели ??
- Я же сказал....один.
- А сколько проектов вы видели ??
- Я же сказал....один.
В Катаре тоже сделали очень даже классно.
В Катаре тоже сделали очень даже классно.
и устно может, и в социальных сетях ...
и устно может, и в социальных сетях ...
да ещё с "гламурной" репутацией, ха....!!!
да ещё с "гламурной" репутацией, ха....!!!