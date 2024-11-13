Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2034

«Один из лучших проектов, которые я когда-либо видел». Неймар — о ЧМ-2034

вчера, 09:51

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар поделился ожиданиями от чемпионата мира-2034. Саудовская Аравия является единственным претендентом на проведение турнира.

Думаю, что это один из лучших проектов, которые я когда-либо видел в своей жизни. У него есть все шансы стать лучшим чемпионатом мира в истории.

Все в этой заявке продумано для того, чтобы помогать футболу. Организаторы думают о футболистах, чтобы во время мундиаля не было длительных перелетов и долгих поездок.

Это обеспечивает легкое передвижение между стадионами и отелями и дает игрокам достаточно времени, чтобы восстановиться между играми и показать себя с лучшей стороны.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агуэро поддержал идею нового формата клубного чемпионата мира
Вчера, 00:44
Родри: «Только Холанд может сравниться с Месси и Роналду»
12 ноября
Агуэро: «„Манчестер Сити“ – всегда фаворит всех турниров»
12 ноября
Родри: «Мората говорил мне, что без соцсетей я не выиграю „Золотой мяч“»
12 ноября
В окружении Мбаппе подтвердили наличие психологических проблем у игрока
12 ноября
Родри: «Меня не задело, что Винисиуса не было на церемонии „Золотого мяча“»
12 ноября
Сортировать
Все комментарии
lukarelli
lukarelli
вчера в 22:05
Можно было в Ватикане провести,ни перелетов ни поездок
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:23
Я буду целовать песок твоей ноги за хороший деньги
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:50
- Это один из лучших проектов, которые я когда-либо видел...
- А сколько проектов вы видели ??
- Я же сказал....один.
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:24
Ну скажем прямо, что организаторы всех ЧМ думали об удобстве и помогали футболу. Другое дело, что Неймар, как и арабы любит роскошь и дороговизну. Ну а по такому параметру, каждая страна-организатор старается превзойти предыдущую.
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 13:15
Если выиграет Аргентина, то напишут проплаченный и купленный ЧМ.
В Катаре тоже сделали очень даже классно.
112910415
112910415
вчера в 12:54
бескорыстный, искренний спортсмен работает по правильной шпаргалке !
и устно может, и в социальных сетях ...
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 11:40
Видать, в Сантос не хочет.. "Тепленько" на Красном море.. 🤭
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:28
Скоро Роналду за говорится. И пообещает, что будет играть на ЧМ 2036...ну если арабы поддержат
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:27
Ну а что он мог ещё сказать находясь в СА?))
shur
shur
вчера в 10:47, ред.
...говорил бы об этом Ямаль, перспективный юноша, у которого футбольная жизнь только начинается, а тут Аббата Фариа спросили,
да ещё с "гламурной" репутацией, ха....!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:45
Арабы умеют создавать шедевры
galem72
galem72
вчера в 10:39
Чего только не наболтаешь по проплаченному контракту. ))
allemz
allemz
вчера в 10:27
У клоуна дар появился видеть на 10 лет вперёд. Проект судят по его итоговой реализации, а не каракулям на бумажке. Однако, бастарда такие вопросы не должны волновать, лишь велено отработать рекламу по контракту
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 