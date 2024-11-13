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Ибрагимович: «Я мог бы стать лучшим баскетболистом в мире»

вчера, 21:14

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своём эго.

Я не высокомерный, я просто уверен в себе. Я уверен, что в любом виде спорта я был бы чемпионом. В баскетболе я легко мог бы стать одним из лучших, если не лучшим.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:54
бешеная суверенность в себе ( ну, самоуверенность, конечно ! )
помогает этому парню в жизни !
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:58
опять таблетки забыл принять или не тех грибов поел
drug01
drug01
вчера в 21:53
Если у него есть талант то он может проявить его в любом виде спорта
adekvat
adekvat
вчера в 21:42
Что то он мне Дзюбу напоминает, что то ежиков одним местом давил, что этот.
shur
shur
вчера в 21:32
...а я что Я говорил:" Погба не теряй время зря, вон тебе что известные люди подсказывают!"
Гость
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