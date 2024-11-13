Ибрагимович: «Я мог бы стать лучшим баскетболистом в мире»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своём эго.
Я не высокомерный, я просто уверен в себе. Я уверен, что в любом виде спорта я был бы чемпионом. В баскетболе я легко мог бы стать одним из лучших, если не лучшим.
Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своём эго.
Я не высокомерный, я просто уверен в себе. Я уверен, что в любом виде спорта я был бы чемпионом. В баскетболе я легко мог бы стать одним из лучших, если не лучшим.
помогает этому парню в жизни !
помогает этому парню в жизни !