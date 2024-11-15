В РФС ожидают более 30 тысяч зрителей на матче России и Брунея

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вчера, 18:00

На товарищеском матче между сборными России и Брунея ожидается более 30 тысяч зрителей. Об этом источнику рассказали в службе коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ).

Игра пройдёт в Краснодаре 15 ноября и начнётся в 19:00 по московскому времени. Вместимость стадиона «Краснодар» — 33 179 человек.