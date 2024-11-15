В РФС ожидают более 30 тысяч зрителей на матче России и Брунея

На товарищеском матче между сборными России и Брунея ожидается более 30 тысяч зрителей. Об этом источнику рассказали в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Игра пройдёт в Краснодаре 15 ноября и начнётся в 19:00 по московскому времени. Вместимость стадиона «Краснодар» — 33 179 человек.
В продаже на данный момент остаётся совсем небольшое количество билетов. Ожидаем, что на матч придут более 30 тысяч зрителей.
Это если загнать бюджетников + раздавать билеты на улице как рекламные фраеры.
Можно еще для красочности говорить, что сборная Бразилии приехала, загорелые же? Загорелые
Это если загнать бюджетников + раздавать билеты на улице как рекламные фраеры.
Можно еще для красочности говорить, что сборная Бразилии приехала, загорелые же? Загорелые