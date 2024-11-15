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В РФС ожидают более 30 тысяч зрителей на матче России и Брунея

вчера, 18:00
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия11 : 0Логотип футбольный клуб БрунейБрунейМатч завершен

На товарищеском матче между сборными России и Брунея ожидается более 30 тысяч зрителей. Об этом источнику рассказали в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдёт в Краснодаре 15 ноября и начнётся в 19:00 по московскому времени. Вместимость стадиона «Краснодар» — 33 179 человек.

В продаже на данный момент остаётся совсем небольшое количество билетов. Ожидаем, что на матч придут более 30 тысяч зрителей.

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Все комментарии
8ttm2sbkzcdk
8ttm2sbkzcdk
вчера в 20:27
Это говорит о популярности футбола в стране и интересе к международным соревнованиям.
u7deg2j35te2
u7deg2j35te2
вчера в 20:27
Глупее всех выглядят комментаторы. Нести такую чушь.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 19:41, ред.
Вполне вероятно.
Это если загнать бюджетников + раздавать билеты на улице как рекламные фраеры.
Можно еще для красочности говорить, что сборная Бразилии приехала, загорелые же? Загорелые
зигзаг
зигзаг
вчера в 19:22
Ради смеха сходить
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:55, ред.
почти столько же сколько игроков проходят в "первый состав" Брунея, может это они и есть все?
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 18:40
Вход бесплатный...
adekvat
adekvat ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 18:34
Какой интерес, какой футбол? Отмывание бабок новая схема, википедия рулит кто такой Карпин как тренер, и кто такой Кафанов как тренер тренеров? Кафанов в Рубине при Бердыеве вратарей тренеровал, стоял рыжий за автобусом, а эстонец статистику посмотрел и ....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:20
Странно. Неужели Галицкий еще приплачивает желающим посмотреть на этот цирк. Команда на уровне нашего двора и 30 тысяч?
drug01
drug01
вчера в 18:20
Интерес большой будем смотреть хороший футбол
shlomo
shlomo
вчера в 18:07
Интересно а сколько будет болельщиков у Брунея...:))))
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