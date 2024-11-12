Парагвайским болельщикам запретили футболки Месси на матче с Аргентиной

15 ноября сборная Аргентины проведёт матч отбора на чемпионат мира 2026 года с Парагваем на выезде.
По информации источника, Парагвайская футбольная ассоциация запретила местным зрителям приходить на игру в футболках соперника. Также в доступе на трибуны будет отказано парагвайским болельщикам в клубных футболках игроков соперника, включая нападающего Лионеля Месси, у которого немало поклонников в Парагвае.
Фернандо Вильясбоа, менеджер ассоциации по лицензированию, сказал следующее:
Мы уже предупредили, что никто не будет допущен на местные трибуны в футболке, отличной от парагвайской. Тем, кто носит футболку соперника, будет запрещено там находиться.
Это не решение против какого-то конкретного игрока. Мы уважаем карьеру всех игроков. Это просто ради нашего домашнего преимущества, которое очень важно для нас.
Болейте за своих. а не против чужих!
Болейте за своих. а не против чужих!