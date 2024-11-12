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Парагвайским болельщикам запретили футболки Месси на матче с Аргентиной

вчера, 12:24
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина15.11.2024 в 02:30 Не начался

15 ноября сборная Аргентины проведёт матч отбора на чемпионат мира 2026 года с Парагваем на выезде.

По информации источника, Парагвайская футбольная ассоциация запретила местным зрителям приходить на игру в футболках соперника. Также в доступе на трибуны будет отказано парагвайским болельщикам в клубных футболках игроков соперника, включая нападающего Лионеля Месси, у которого немало поклонников в Парагвае.

Фернандо Вильясбоа, менеджер ассоциации по лицензированию, сказал следующее:

Мы уже предупредили, что никто не будет допущен на местные трибуны в футболке, отличной от парагвайской. Тем, кто носит футболку соперника, будет запрещено там находиться.

Это не решение против какого-то конкретного игрока. Мы уважаем карьеру всех игроков. Это просто ради нашего домашнего преимущества, которое очень важно для нас.

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Все комментарии
bzw72km8fc2s
bzw72km8fc2s
вчера в 14:14
Как будто бы у парагвайцев будет больше шансов на победу)
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:40
А что, много найдётся дураков надеть футболки соперника? Может они будут сидеть в отдельном секторе и болеть за Аргентину? Тогда им не удастся уйти со стадиона
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:03
Возможно это ещё в первую очередь связано и с безопасностью самих болельщиков, дабы не провоцировать других патриотично настроенных фанатов, что может послужить поводом для беспорядка на трибунах стадиона и на улицах, как перед матчем, так и после него. Особенно, если поединок закончится в пользу гостей, что вполне вероятно. Ведь сборная Аргентины лидирует в отборочном турнире стран Южной Америки с двадцатью двумя очками после десяти игр, а Парагвай на шестом с тринадцатью, после тех же десяти туров.
Болейте за своих. а не против чужих!
y79u66pztecf
y79u66pztecf
вчера в 12:59
Значит у парагвайцев остался единственный легитимный вариант поддержки любимца - приходить по семеро и с одной дамой в костюмах "Белоснежка и семь гномов"
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:27
Надо и нам перенять этот опыт и запретить фанатам приходить на матч в майках Брунея!
Гость
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