Фанаты сравнили вратаря клуба «Атланта Юнайтед» с Человеком-пауком

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вчера, 23:34

«Атланта Юнайтед» переиграла «Интер Майами» в матче плей-офф МЛС (3:2).

На 65-й минуте нападающий «цапель» сделал счет ничейным (2:2) и попытался забрать мяч как можно быстрее, но вратарь «пяти полос» решил помешать этому. Затем одноклубник Месси оттолкнул голкипера, а Луис Суарес накричал на него. Гьюзан попытался подняться и ответить обидчикам, но запутался в сетке ворот, что повеселило болельщиков. Один из них написал: