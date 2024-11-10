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Фанаты сравнили вратаря клуба «Атланта Юнайтед» с Человеком-пауком

вчера, 23:34
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 3Логотип футбольный клуб Атланта ЮнайтедАтланта ЮнайтедМатч завершен

«Атланта Юнайтед» переиграла «Интер Майами» в матче плей-офф МЛС (3:2).

На 65-й минуте нападающий «цапель» Лионель Месси сделал счет ничейным (2:2) и попытался забрать мяч как можно быстрее, но вратарь «пяти полос» Брэд Гьюзан решил помешать этому. Затем одноклубник Месси Леонардо Кампана оттолкнул голкипера, а Луис Суарес накричал на него. Гьюзан попытался подняться и ответить обидчикам, но запутался в сетке ворот, что повеселило болельщиков. Один из них написал:

Гьюзан превращается в Человека-паука, находясь в воротах.

Фанаты сравнили вратаря клуба «Атланта Юнайтед» с Человеком-пауком

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Все комментарии
yepf8j7m4jct
yepf8j7m4jct
сегодня в 07:14
Пусть будет паук, но вратарь видимо хорош, команду вытянул в следующий раунд
adekvat
adekvat
сегодня в 05:47
А как интересно они Миранчука называют, голевые постоянно раздает.
23qm8qkfkggr
23qm8qkfkggr
сегодня в 05:12
Человек-паук в итоге отправил человека-гнома и всю его оборзевшую кодлу на …, ну хорошо, скажем мягко, в буфет
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:26
Гном и его жружки совсем рас поясались. Хорошо что они вылетели из турнира.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:15, ред.
Паук , не паук , а в следующую стадию плей-офф, вместе с командой "прополз"...)
Гость
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