Фанаты сравнили вратаря клуба «Атланта Юнайтед» с Человеком-пауком

«Атланта Юнайтед» переиграла «Интер Майами» в матче плей-офф МЛС (3:2).
На 65-й минуте нападающий «цапель» Лионель Месси сделал счет ничейным (2:2) и попытался забрать мяч как можно быстрее, но вратарь «пяти полос» Брэд Гьюзан решил помешать этому. Затем одноклубник Месси Леонардо Кампана оттолкнул голкипера, а Луис Суарес накричал на него. Гьюзан попытался подняться и ответить обидчикам, но запутался в сетке ворот, что повеселило болельщиков. Один из них написал:
Гьюзан превращается в Человека-паука, находясь в воротах.