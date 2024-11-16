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В «Реале» обеспокоены снижением уровня представительства испанских игроков

вчера, 16:09

По информации источника, в стане мадридского «Реала» выступают за более активное подписание контрактов именно с испанскими футболистами.

В «Реале» рассматривают варианты, как с приобретением уже действующих игроков сборной Испании, так и молодых футболистов, которые могут быть вызваны в национальную команду в будущем.

В испанском гранде признают эффективность стратегии с покупкой талантливых иностранных игроков, однако его руководителям не нравится, что из нынешнего состава «Реала» вызов в сборную Испании на регулярной основе получал только защитник Даниэль Карвахаль, недавно получивший тяжёлую травму.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:21
И снова виляние и увиливание. Был мой ответ на ваш пассаж типа " Леонорыч облякова переманил, а другие ... и т.д." И все. Никакого перехода у меня на глобальный уровень не было. Откуда такие фантазии ? И гипертрофированные аргументы?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:49
Не понимаю смысла ваших посылов....
Вы желаете чтоб я горевал из-за некоего поражения Зенита в товарняке???
Чтоб я признал что паспорт Марио правильный а паспорт Сантоса неправильный...??
Что тренер 6 сезонов берущий золото чемпионата неумелый случайный пассажир??
Почему я должен считать что клуб скупающий половину игроков условных "Крыльев Советов" - просто удачно усиляется, а когда кого то приобретает Зенит - он чисто ослабляет конкурентов....))

Зачем мне "ваша правда"...у меня своя...
И я не навязываю вам свою...
Считайте как считаете...Я не против...не могут же все быть единомышленниками....это было бы скучно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:27
Не надо вилять, уважаемый, это вам не к лицу. Я ответил на ваш конкретный и очень неудачный пассаж и не более того. Если нет ответа по существу, то не надо уподобляться......... Ок?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:24, ред.
О́....и остальная гвардия "Клуба поклонников Семака" на подхвате...

Даже интересно почитать будет...как сейчас отсутствие в Реале испанских игроков напрямую зависеть от усаживания на лавку Зенитом всех хороших игроков в РПЛ..))))

А вы неминуемо...в беседах...на любые темы....заканчиваете одинаково...."Зенит внезапно виноват"....))))

Я уж КВН перестал смотреть....
То ли дело зашёл сюда...крикнул *Семак лучший тренер Октября".....и понеслось...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:24
Фернандес был нужен сб. России, за которую отпахал без малого 8 лет. Никому из натурализованных даже и не снилась такая карьера. Они пачками получают паспорта чтобы обойти лимит,, а ЦСКА никогда от лимита не страдал, там всегда был и есть российский костяк.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:19
Уважаемый, одно дело переманивать обляковых, дивеевых, когда им по 18-19 лет и неизвестно что из них получится и совсем другое дело переманивать игроков сб. России Бухарова, Набиуллина, Полоза, Новосельцева, Ерохина, Чистякова, Арсена Адамова, Глушенкова, Соболева, Горшкова, Волкова и делать из большинства обычных лавочников. Это разные виды деятельности.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:19
Чтоб вы всё подвох то ищете....неугомонные поклонники гегемонии Зенита....
Воспитанник??..воспитанник...
В ЦСКА сейчас??..в ЦСКА...
Кому детали интересны...вы же начали не в том лесу грибы искать...вам ответили....
Ну дали вы Марио паспорт...да никто вам и слова в упрек...
Вот начинаете всё по винтикам раскладывать....
Никому не интересно каким красками Да Винчи Могу Лизу рисовал...просто смотрят на картину...
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:07
Интернет, как известно, знает ВСЁ. Поэтому писать неправду здесь неуместно.
"Обляков с детства занимался в любительской футбольной команде «Фортуна», основанной в Вындином Острове отцом. Воспитанник петербургской СДЮСШОР «Зенит», где стал заниматься в девять лет, тренер — Виктор Всеволодович Виноградов. Обратил на себя внимание после участия в 2016 году на Мемориале Гранаткина за сборную Санкт-Петербурга, где оформил три дубля и стал лучшим игроком турнира. Имел предложения от ЦСКА и «Локомотива», но предпочёл дожидаться предложения от «Зенита». Тренировался с петербургским «Динамо», был на сборах в составе второй и молодёжной команд «Зенита». По словам возглавлявшего «Зенит-2» Владислава Радимова, Обляков участвовал в Кубке ФНЛ 2016, но на самом деле он провёл два матча в запасе. 28 июня 2016 года подписал контракт с «Уфой»."
g7ae7mwfdd8s
g7ae7mwfdd8s
вчера в 21:59
испанцев не хватает, но планируют взять канадца англичанина и немца)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:19
А что остаётся коль своих воспитанников Обляковых Леннорыч переманил.....а в других клубах покупать так сразу крики "Они ослабляют конкурентов"...)))
cska1948
cska1948
вчера в 20:13
А в Зените руководство озодаченотем, кому ещё из ПедроВ дать российский паспорт.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:02
Это давняя беда Мадридского Реала! Академия Реала может не такая плодотворная, как у Барсы, но интересные игроки там были, есть и будут, вот только Перес лучше купит "бразильца" чем позволит тренерам чаще использовать игроков из Кастильи! Пересу нужны звёзды....
В Испании сейчас есть молодые игроки, которых можно брать и они будут не хуже "звезд"....вот сейчас много говорят о том, что ТАА должен летом перейти в Реал и стать заменой Карвахалю....а почему бы не взять Хуанлу из Севильи??? Потому, что Тренд Александр-Арнольд уже сделал себе имя, которое знают везде, а Хуанлу всего лишь Хуанлу....
Почему не взять условного Буену вместо того же Беллингема?! Или вот Модоич уйдет, модноти вместо него....но нет, лучше попробуем за 100+Вирца взять....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:27
За двумя зайцами Реал решил побегать))
Hamman
Hamman
вчера в 17:23
Нужно активнее наигрывать в основе игроков собственной академии. Подопечных Рауля чаще вызывать в старшую команду. Академия работает, а выпускники разбредаются по другим клубам .
Звёзды в команде это конечно же хорошо, это больше болельщиков, больше спонсоров, больше рекламных контрактов. Но когда в сборной ни одного игрока из команды действующего чемпиона страны, это вызывает некоторое недоумение. Берите в этом пример с Барсы, вот где молодежь из своей академии получает карт-бланш в основе и рвёт жилы чтобы доказать что им доверились не зря.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 16:18
Здравствуйте. Никому не начислили. Матч был прерван.
Гость
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