В «Реале» обеспокоены снижением уровня представительства испанских игроков

По информации источника, в стане мадридского «Реала» выступают за более активное подписание контрактов именно с испанскими футболистами.
В «Реале» рассматривают варианты, как с приобретением уже действующих игроков сборной Испании, так и молодых футболистов, которые могут быть вызваны в национальную команду в будущем.
В испанском гранде признают эффективность стратегии с покупкой талантливых иностранных игроков, однако его руководителям не нравится, что из нынешнего состава «Реала» вызов в сборную Испании на регулярной основе получал только защитник Даниэль Карвахаль, недавно получивший тяжёлую травму.
Звёзды в команде это конечно же хорошо, это больше болельщиков, больше спонсоров, больше рекламных контрактов. Но когда в сборной ни одного игрока из команды действующего чемпиона страны, это вызывает некоторое недоумение. Берите в этом пример с Барсы, вот где молодежь из своей академии получает карт-бланш в основе и рвёт жилы чтобы доказать что им доверились не зря.
Звёзды в команде это конечно же хорошо, это больше болельщиков, больше спонсоров, больше рекламных контрактов. Но когда в сборной ни одного игрока из команды действующего чемпиона страны, это вызывает некоторое недоумение. Берите в этом пример с Барсы, вот где молодежь из своей академии получает карт-бланш в основе и рвёт жилы чтобы доказать что им доверились не зря.
В Испании сейчас есть молодые игроки, которых можно брать и они будут не хуже "звезд"....вот сейчас много говорят о том, что ТАА должен летом перейти в Реал и стать заменой Карвахалю....а почему бы не взять Хуанлу из Севильи??? Потому, что Тренд Александр-Арнольд уже сделал себе имя, которое знают везде, а Хуанлу всего лишь Хуанлу....
Почему не взять условного Буену вместо того же Беллингема?! Или вот Модоич уйдет, модноти вместо него....но нет, лучше попробуем за 100+Вирца взять....
В Испании сейчас есть молодые игроки, которых можно брать и они будут не хуже "звезд"....вот сейчас много говорят о том, что ТАА должен летом перейти в Реал и стать заменой Карвахалю....а почему бы не взять Хуанлу из Севильи??? Потому, что Тренд Александр-Арнольд уже сделал себе имя, которое знают везде, а Хуанлу всего лишь Хуанлу....
Почему не взять условного Буену вместо того же Беллингема?! Или вот Модоич уйдет, модноти вместо него....но нет, лучше попробуем за 100+Вирца взять....