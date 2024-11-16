В «Реале» обеспокоены снижением уровня представительства испанских игроков

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вчера, 16:09

По информации источника, в стане мадридского «Реала» выступают за более активное подписание контрактов именно с испанскими футболистами.

В «Реале» рассматривают варианты, как с приобретением уже действующих игроков сборной Испании, так и молодых футболистов, которые могут быть вызваны в национальную команду в будущем.

В испанском гранде признают эффективность стратегии с покупкой талантливых иностранных игроков, однако его руководителям не нравится, что из нынешнего состава «Реала» вызов в сборную Испании на регулярной основе получал только защитник , недавно получивший тяжёлую травму.