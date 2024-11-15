Стало известно, кто займёт место в воротах сборной России в игре с Сирией

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15 ноября 2024, 23:53

Тренер вратарей сборной России сообщил, что место в воротах в товарищеском матче с Сирией займёт голкипер московского «Спартака» .

В игре с Брунеем (11:0), которая прошла в Краснодаре в пятницу, по тайму сыграли Илья Лантратов из «Локомотива» и Станислав Агкацев, выступающий за «Краснодар».

В матче с Сирией будет играть Максименко. Это мы решили заранее, говорили об этом на брифинге. Пока всё идет по плану.

Во встрече с сирийской командой также примет участие полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, не выходивший на поле в поединке с брунейцами.