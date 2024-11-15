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Стало известно, кто займёт место в воротах сборной России в игре с Сирией

15 ноября 2024, 23:53
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СирияСирияЗавтра в 19:30 Не начался

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что место в воротах в товарищеском матче с Сирией займёт голкипер московского «Спартака» Александр Максименко.

В игре с Брунеем (11:0), которая прошла в Краснодаре в пятницу, по тайму сыграли Илья Лантратов из «Локомотива» и Станислав Агкацев, выступающий за «Краснодар».

В матче с Сирией будет играть Максименко. Это мы решили заранее, говорили об этом на брифинге. Пока всё идет по плану.

Во встрече с сирийской командой также примет участие полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, не выходивший на поле в поединке с брунейцами.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
16 ноября в 09:23
С Брунеем можно было вообще без вратаря играть.
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16 ноября в 07:44
Это серьёзное усиление состава, готовимся к Сирии
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bdjfw2gyuwpv
16 ноября в 07:29
С Брунеем можно было бы играть без вратаря, было бы интереснее.
Варвар7
Варвар7
16 ноября в 01:10
"Это мы решили заранее" - ну если заранее то тогда понятно , а то 2 голкипера которые выходили на матч с Брунеем , если и устали , то только от бездействия...)
sv_1969
sv_1969
16 ноября в 00:20
Кафанов старший по этому делу))
Фил Кио
Фил Кио
16 ноября в 00:11
Ведётся серьёзная подготовка к евро-азиатскому матчу недели.
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