Стало известно, кто займёт место в воротах сборной России в игре с Сирией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что место в воротах в товарищеском матче с Сирией займёт голкипер московского «Спартака» Александр Максименко.
В игре с Брунеем (11:0), которая прошла в Краснодаре в пятницу, по тайму сыграли Илья Лантратов из «Локомотива» и Станислав Агкацев, выступающий за «Краснодар».
В матче с Сирией будет играть Максименко. Это мы решили заранее, говорили об этом на брифинге. Пока всё идет по плану.
Во встрече с сирийской командой также примет участие полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук, не выходивший на поле в поединке с брунейцами.