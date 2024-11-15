Алексей Миранчук выйдет с первых минут в матче с Сирией

Главный тренер сборной России сообщил, что полузащитник появится в стартовом составе национальной команды на товарищеский матч с Сирией.

Футболист не принял участия в игре с Брунеем (11:0), которая прошла 15 ноября в Краснодаре.

О том, почему Станислав Агкацев не вышел в стартовом составе

Было запланировано, что выйдет в перерыве. Он не играл в старте ни разу, отдали предпочтение Илье Лантратову.

Про то, как удалось обойтись без Артёма Дзюбы в рекордном матче

Рекорд — хорошо, что получилось. Не получилось бы — ничего страшного. Моментов хватало на 20 мячей.

Он [Миранчук] выйдет в старте в Волгограде.