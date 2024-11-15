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Алексей Миранчук выйдет с первых минут в матче с Сирией

вчера, 23:39
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СирияСирия19.11.2024 в 19:30 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что полузащитник Алексей Миранчук появится в стартовом составе национальной команды на товарищеский матч с Сирией.

Футболист не принял участия в игре с Брунеем (11:0), которая прошла 15 ноября в Краснодаре.

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Было запланировано, что выйдет в перерыве. Он не играл в старте ни разу, отдали предпочтение Илье Лантратову.

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Рекорд — хорошо, что получилось. Не получилось бы — ничего страшного. Моментов хватало на 20 мячей.

Он [Миранчук] выйдет в старте в Волгограде.

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Все комментарии
pomor445
pomor445
сегодня в 15:15
Для следующего обновления рекорда голов, забитых в одном матче, надо сыграть со сборной ребят из нашего двора.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:19
Главное чтобы без травм! А то стремно в товарняке получить
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:49
Хозяин Месси покажет им как надо))
drug01
drug01
вчера в 23:46
Конечно столько времени летел играть надо с первых минут
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