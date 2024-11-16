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В сборной Сирии опровергли, что 7 основных футболистов не сыграют с Россией

вчера, 15:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СирияСирия19.11.2024 в 19:30 Не начался

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири опроверг информацию о том, что семь ключевых футболистов сборной не смогут принять участие в товарищеском матче против национальной команды России.

Мы не говорили, что семь игроков нашей сборной травмированы или не смогут сыграть с Россией. На самом деле их четыре и они не вызываются в сборную Сирии с июня этого года. Нельзя говорить о том, что они не участвуют в матче или травмированы — эти футболисты просто не вызываются в нашу команду. Еще у нас есть заявка, в которую мы можем внести не более 23 футболистов, поэтому логично, что в финальную заявку не попадут много футболистов и они не примут участие в матче. Поверьте, в Россию приехала сильная сборная Сирии без четырех футболистов местного чемпионата. Все остальные — профессионалы и ключевые футболисты клубов Азии, Европы и Южной Америки.

Ранее в СМИ появилась информация, что семь ключевых игроков сборной Сирии не сыграют по разным причинам, включая травмы.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:02
После Брунея нам уже всё равно, какие ещё туристы посетят Россию.
альсато
альсато
вчера в 16:56
Самая крупная победа Сборной СССР по футболу была (если мне память не изменяет) в официальном матче..это над сборной финляндии!...10-0!...в товарниках того времени-мы так -ЧЕМПИОНЫ МИРА!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:58, ред.
Просто для матча со сборной России мы призвали лучших из лучших, мы их по пустяковым играм с другими сборными да в официальных турнирах не беспокоим, только по особым случаям типа этого.
112910415
112910415
вчера в 15:44
ура, теперь мы спокойны
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:39
Что за негодяй распространяет эти слухи... Ещё и удовольствие от этого получает. В любом случае играть будем только на победу.. Капитан сборной России, не надевай капитанскую повязку вверх ногами. Ребята, спойте Гимн России громко и все...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:34
Блин , и эти идут по брунейскому сценарию...)
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