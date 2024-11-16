Захарян может выйти на поле в матче Кубка Испании

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вчера, 14:27

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» , вероятно, выйдет на поле в матче Кубка Испании против команды «Хове Эспаньол».

Захарян тренируется со всеми и чувствует себя хорошо. Вероятно, он первый раз выйдет на поле в кубковом матче.

Матч 1/64 Кубка Испании «Хове Эспаньол» — «Реал Сосьедад» пройдет 21 ноября. В нынешнем сезоне россиянин не провел ни одного матча за испанскую команду.

В августе 21‑летний Захарян перенес операцию после травмы сухожилия правой лодыжки. В октябре он приступил к тренировкам в общей группе, однако позднее снова стал тренироваться индивидуально.