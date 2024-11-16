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Захарян может выйти на поле в матче Кубка Испании

вчера, 14:27
Хове ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Хове Эспаньол (Сан-Висенте-дель-Распеч)-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад21.11.2024 в 23:00 Не начался

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, вероятно, выйдет на поле в матче Кубка Испании против команды «Хове Эспаньол».

Захарян тренируется со всеми и чувствует себя хорошо. Вероятно, он первый раз выйдет на поле в кубковом матче.

Матч 1/64 Кубка Испании «Хове Эспаньол» — «Реал Сосьедад» пройдет 21 ноября. В нынешнем сезоне россиянин не провел ни одного матча за испанскую команду.

В августе 21‑летний Захарян перенес операцию после травмы сухожилия правой лодыжки. В октябре он приступил к тренировкам в общей группе, однако позднее снова стал тренироваться индивидуально.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 17:18
нуу выпустят на поле, не выпустят.., что это изменит?)))))
Bags Banny
Bags Banny
вчера в 16:15
Все совершенствуется в Европе.
112910415
112910415
вчера в 15:58
и снова - здравствуйте !..
AleS
AleS
вчера в 15:51
Не понимаю, как это работает?! Челу 21 год, профспортсмен, должно все как на собаке заживать... Но нет, лечится по полгода от непонятных травм.
lotsman
lotsman
вчера в 15:12
Неужели выйдет? Что то с трудом верится.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:49
Вечно травмированный…
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:39
Если честно, то уже и забыл про него
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:38
О Захаряне упоминаний больше, чем о ком либо. Даже о Трампе меньше говорят. Остаётся только догадываться, когда он выйдет и сыграет хоть сколько нибудь. И правда, перебор уже. А будет ли повод о нём говорить, когда вылечится?
epy8tuwg8yne
epy8tuwg8yne
вчера в 14:37, ред.
Терзает по этому поводу только один вопрос - а оно ему надо вообще?
shlomo
shlomo
вчера в 14:36
Ну что это шанс.... а вдруг Арсенчик хет-трик замутит в этом матче....
Capral
Capral
вчера в 14:31, ред.
Как в старом советском анекдоте: "Я из лесу вышел... и снова зашел"...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:30
Проходной матч, можно и выпустить...
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