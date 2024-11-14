Участие Дивеева в матче с Брунеем под вопросом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил источнику о состоянии футболистов перед завтрашним товарищеским матчем с командой Брунея.
Кто будет капитаном? Завтра увидите. Всё хорошо, все живы и здоровы. Тренировались Миранчук и Тюкавин, которым дали паузу. Под сомнением только Дивеев.
Болейте за своих, а не проив чужих!
Болейте за своих, а не проив чужих!
В смысле, не в ворота их поставить, а на игроцкие позиции.
Ну, шобы уравнять силы с Брунеем. Который, кста, приехал как в туристический круиз, даже весь состав не захватив.
Лишний показатель отношения иностранцев к Росссии...
В смысле, не в ворота их поставить, а на игроцкие позиции.
Ну, шобы уравнять силы с Брунеем. Который, кста, приехал как в туристический круиз, даже весь состав не захватив.
Лишний показатель отношения иностранцев к Росссии...