Участие Дивеева в матче с Брунеем под вопросом

Главный тренер сборной России сообщил источнику о состоянии футболистов перед завтрашним товарищеским матчем с командой Брунея.

Кто будет капитаном? Завтра увидите. Всё хорошо, все живы и здоровы. Тренировались Миранчук и Тюкавин, которым дали паузу. Под сомнением только Дивеев.