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Участие Дивеева в матче с Брунеем под вопросом

вчера, 17:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БрунейБруней19:00 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил источнику о состоянии футболистов перед завтрашним товарищеским матчем с командой Брунея.

Кто будет капитаном? Завтра увидите. Всё хорошо, все живы и здоровы. Тренировались Миранчук и Тюкавин, которым дали паузу. Под сомнением только Дивеев.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:48, ред.
Проиграем Брунею.....сбрею усы !!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:54
Вы знаете, по поводу вратарей вы попали в точку. Энное количество лет (ужас,сколько) назад пришлось играть на юбилее г.Дмитрова против ветеранов сборной СССР по футболу, за которую вышли играть хоккеисты сборной Владимир Петров и Игорь Шалимов. Поверите или нет, но двое последних играли на высоком уровне и ни в чём не уступали футболистам. Поэтому, если бы против сб.Брунея вышли в поле запасные вратари, картины это нисколько бы не испортило. В этом я уверен.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 19:42
Друзья,по моему очень много внимания игре сборной Карпина с сборной Брунея.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:38, ред.
Я бы в порядке хохмы предложил Карпину выпустить на матч всех 4-х вратарей.

В смысле, не в ворота их поставить, а на игроцкие позиции.

Ну, шобы уравнять силы с Брунеем. Который, кста, приехал как в туристический круиз, даже весь состав не захватив.

Лишний показатель отношения иностранцев к Росссии...
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
...в раздевалке Брунея вздохнули с облегчением, сложновато 1,93 см
обходить!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:22
С Дивеевым или без него, какая разница? Сборную Брунея, которая находится на сто восемьдесят четвёртом месте в рейтинге ФИФА, да ещё приедет в своём неоптимальном составе вообще можно рассматривать как спаринг-партнёра для проверки ближайшего резерва игроков нашей сборной.
Болейте за своих, а не проив чужих!
drug01
drug01
вчера в 18:13
Игра не главная можно подлечить болячки
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:08, ред.
Хватит всуе вспоминать этот матч. Для всего населения нашей необъятной страны, а также русской общИны по всему миру он должен пройти незамеченным, как прозрачное облачко на ясном небе. Даже упоминать о нём стрёмно, а говорить, что кто - то не примет в матче участия из - за травмы - верх непрофессионализма и неуважения ко всем нам.
s8zgwucmpk2n
s8zgwucmpk2n
вчера в 18:05
В этом мегаматче и без Дивеева должно быть очень много дивного!
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:00
Все правильно!Матч то ответственный)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:59
Опять Валера все запутал и напускал дыма....:)
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