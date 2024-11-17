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«СКА-Хабаровск» и «Торпедо» не выявили победителя в матче Первой лиги

вчера, 09:57
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск2 : 2Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Торпедо» в матче 19-го тура Первой лиги (2:2).

На 33-й минуте хозяева поля открыли счёт — забитым мячом отметился Николай Покидышев. На 86-й московская команда отыгралась усилиями Сергея Бородина. На 87-й гости вышли вперёд — гол забил Андрей Костин. Равенство восстановил Георгий Гонгадзе, реал изовавший пенальти на 90+2-й. На 90+4-й в составе хабаровчан был удалён Николай Поярков, а на 90+5-й у гостей красную карточку получил Владислав Галкин.

«СКА-Хабаровск» занимает 8-е место (25 очков). «Торпедо» идёт 2-м (37 баллов).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:51
Так а мну и не "свистел", что СКА "предпочтительнее"!
Мне понравилась игра.
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:57
Приветище, Альтаирушка!!!
Если бы я знал, что последние пять минут такие интересные... Но кто ж знал. Последние пять минут были интересные и у Торпедо и с КАМАЗом!!!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:52
Здравия Желаю Виктор!...да всю игру то и не надо смотреть...только последние ПЯТЬ минут встречи!)))))
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:50
да нее ..автозаводцы выглядели предпочтительней весь матч!))))...нам же..просто повезло!))))..хотя..еще за пять минут до конца встречи был уверен, что 1-0 в пользу СКА Хабаровск так и останется!...а оно вон как все вышло)))))
Capral
Capral
вчера в 12:06
Эту игру не видел и впечатления не имею. Но обращает на себя внимание то, что у Торпедо, последнее время много нарушений, а в отдельных играх и удалений- а это прямое нарушение игровой дисциплины. Конечно, в Хабаровске всем трудно играть- смена времени, перелет и тд. Но даже по поведению ГТ Кононова можно заметить, что с порядком в команде имеются проблемы. Эта ничья не смертельна для Торпедо. Команда на втором месте и продолжает борьбу за возвращение в ПЛ. Результативность у Торпедо отличная. Но есть вещи, которые необходимо исправлять. Вобщем, Удачи Торпедо!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:26
Подведя итог можно смело сказать:
"Игра закончилась абсолютно дружеской ничьёй!"
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:25, ред.
Один из немногих матчей который оставил очень приятное впечатление.
Кто смотрел, подтвердят - игра прошла на хороших скоростях, СКА преуспевал в контратаках, москвичи запомнятся (лично меня удивили) хорошей техникой владения мяча, точными пасами.... вообще красивой игрой во всех линиях.
Матч прошёл в дружественной обстановке, что не всегда свойственно для для Первой лиги. Подтверждение - одно единственное предупреждение и оно зародилось скорее по стечению обстоятельств, а не злого умысла Артема Симоняна.
Да, Торпедо смотрелось немножко предпочтительнее, особенно после выхода на поле нападающего Галкина, игра по правому краю просто взорвалась. Удачно для москвичей вышел на замену и Костин, но его гол наверное больше везение чем закономерность - после прострела, кажется того же Галкина, мяч попадает в игрока, рикошетит и Андрей каким то образом его цепляет и переправляет в сетку ворот СКА...
Далее. По пенальти, с моей колокольни так неоднозначный, но падение автозаводца, Гогниев очень хладнокровно реализовал по центру ворот - вратарь метнулся в правый угол.
И по красным карточкам. Всё произошло в добавленное время и скорее явилось следствием пенальти... Победа уползла... В общем Поярков со своим атлетическим телосложением конечно не оставил бы шансов шустрому своему визави, но ограничился "ипоном")), но судьям быстро удалось нормализовать обстановку, через пару минут все обнимались...
Матч на удивление был хорош, с удовольствием за него зацепился и желание ознакомиться с игрой закончилось полным просмотром.
p7g4mqbfm25y
p7g4mqbfm25y
вчера в 11:15
СКА обязан выигрывать на своем поле.
shlomo
shlomo
вчера в 10:53
Горячо было в концовке матча.... бились не по детски.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:25
Судя по забитым голам и удалениям дружеской ничьёй этот матч не назовёшь
Гость
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