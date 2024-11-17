«СКА-Хабаровск» и «Торпедо» не выявили победителя в матче Первой лиги

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вчера, 09:57

« СКА -Хабаровск» сыграл вничью с «Торпедо» в матче 19-го тура Первой лиги (2:2).

На 33-й минуте хозяева поля открыли счёт — забитым мячом отметился Николай Покидышев. На 86-й московская команда отыгралась усилиями Сергея Бородина. На 87-й гости вышли вперёд — гол забил Андрей Костин. Равенство восстановил Георгий Гонгадзе, реал изовавший пенальти на 90+2-й. На 90+4-й в составе хабаровчан был удалён Николай Поярков, а на 90+5-й у гостей красную карточку получил Владислав Галкин.