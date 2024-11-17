«СКА-Хабаровск» и «Торпедо» не выявили победителя в матче Первой лиги

«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Торпедо» в матче 19-го тура Первой лиги (2:2).
На 33-й минуте хозяева поля открыли счёт — забитым мячом отметился Николай Покидышев. На 86-й московская команда отыгралась усилиями Сергея Бородина. На 87-й гости вышли вперёд — гол забил Андрей Костин. Равенство восстановил Георгий Гонгадзе, реал изовавший пенальти на 90+2-й. На 90+4-й в составе хабаровчан был удалён Николай Поярков, а на 90+5-й у гостей красную карточку получил Владислав Галкин.
«СКА-Хабаровск» занимает 8-е место (25 очков). «Торпедо» идёт 2-м (37 баллов).
Кто смотрел, подтвердят - игра прошла на хороших скоростях, СКА преуспевал в контратаках, москвичи запомнятся (лично меня удивили) хорошей техникой владения мяча, точными пасами.... вообще красивой игрой во всех линиях.
Матч прошёл в дружественной обстановке, что не всегда свойственно для для Первой лиги. Подтверждение - одно единственное предупреждение и оно зародилось скорее по стечению обстоятельств, а не злого умысла Артема Симоняна.
Да, Торпедо смотрелось немножко предпочтительнее, особенно после выхода на поле нападающего Галкина, игра по правому краю просто взорвалась. Удачно для москвичей вышел на замену и Костин, но его гол наверное больше везение чем закономерность - после прострела, кажется того же Галкина, мяч попадает в игрока, рикошетит и Андрей каким то образом его цепляет и переправляет в сетку ворот СКА...
Далее. По пенальти, с моей колокольни так неоднозначный, но падение автозаводца, Гогниев очень хладнокровно реализовал по центру ворот - вратарь метнулся в правый угол.
И по красным карточкам. Всё произошло в добавленное время и скорее явилось следствием пенальти... Победа уползла... В общем Поярков со своим атлетическим телосложением конечно не оставил бы шансов шустрому своему визави, но ограничился "ипоном")), но судьям быстро удалось нормализовать обстановку, через пару минут все обнимались...
Матч на удивление был хорош, с удовольствием за него зацепился и желание ознакомиться с игрой закончилось полным просмотром.
Кто смотрел, подтвердят - игра прошла на хороших скоростях, СКА преуспевал в контратаках, москвичи запомнятся (лично меня удивили) хорошей техникой владения мяча, точными пасами.... вообще красивой игрой во всех линиях.
Матч прошёл в дружественной обстановке, что не всегда свойственно для для Первой лиги. Подтверждение - одно единственное предупреждение и оно зародилось скорее по стечению обстоятельств, а не злого умысла Артема Симоняна.
Да, Торпедо смотрелось немножко предпочтительнее, особенно после выхода на поле нападающего Галкина, игра по правому краю просто взорвалась. Удачно для москвичей вышел на замену и Костин, но его гол наверное больше везение чем закономерность - после прострела, кажется того же Галкина, мяч попадает в игрока, рикошетит и Андрей каким то образом его цепляет и переправляет в сетку ворот СКА...
Далее. По пенальти, с моей колокольни так неоднозначный, но падение автозаводца, Гогниев очень хладнокровно реализовал по центру ворот - вратарь метнулся в правый угол.
И по красным карточкам. Всё произошло в добавленное время и скорее явилось следствием пенальти... Победа уползла... В общем Поярков со своим атлетическим телосложением конечно не оставил бы шансов шустрому своему визави, но ограничился "ипоном")), но судьям быстро удалось нормализовать обстановку, через пару минут все обнимались...
Матч на удивление был хорош, с удовольствием за него зацепился и желание ознакомиться с игрой закончилось полным просмотром.