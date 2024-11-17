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У игрока женской команды «Баварии» выявили злокачественную опухоль

вчера, 16:25

У вратаря женской команды «Баварии» Малы Грос диагностировали злокачественную опухоль.

23-летняя футболистка пройдёт лечение после финальных обследований, полностью сосредоточится на своём выздоровлении и на ближайшее будущее выбыла из состава. Стороны договорились о продлении контракта на один год до 30 июня 2026 года. Голкипер сказала следующее:

Болезнь — это вызов, с которым я не ожидала столкнуться. Но с помощью всех здесь я уверена, что справлюсь с ней и полностью выздоровею. Я в надёжных руках врачей здесь, в Мюнхене, и могу полностью рассчитывать на поддержку своей команды и клуба.

Мала Грос перешла в мюнхенский клуб в 2019 году из «Бохума». Она дебютировала за первую команду нового клуба 30 января 2021 года и провела 81 матч, выиграв три титула чемпиона Германии и Суперкубок в начале этого сезона.

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Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:37
Светлая Память!!!
Аминь!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:30
...хороший парень сегодня ушёл по той же причине, но боролся до победного,светлая память( группа "На-На") Володя Лёвкин,аминь!
Capral
Capral
вчера в 16:35
Сил для Борьбы и скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:30
Здоровья и сил чтобы преодолеть болезнь
Гость
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