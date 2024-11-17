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Помощнику тренера сборной Венгрии стало плохо во время матча с Нидерландами

вчера, 08:28
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды4 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Помощнику главного тренера сборной Венгрии Адаму Салаи стало плохо на первых минутах матча Лиги наций с Нидерландами.

Специалиста доставили на машине скорой помощи в одну из больниц Амстердама для обследования, он находился в сознании.

Главный тренер венгерской команды Марко Росси позже рассказал о состоянии ассистента:

Адаму больше ничего не угрожает, мы желаем ему всего наилучшего. Игроки решили продолжить, после пенальти нам стало сложнее. У нас было пять или шесть моментов, которые нужно забивать против такого соперника.

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Все комментарии
996722gvfxrd
996722gvfxrd
вчера в 09:03
Такое может случиться с каждым, здоровья Адаму
shlomo
shlomo
вчера в 08:30
Вот такая тренерская доля.... хорошо что все обошлось.
Гость
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