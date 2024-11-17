Помощнику тренера сборной Венгрии стало плохо во время матча с Нидерландами

Помощнику главного тренера сборной Венгрии стало плохо на первых минутах матча Лиги наций с Нидерландами.

Специалиста доставили на машине скорой помощи в одну из больниц Амстердама для обследования, он находился в сознании.

Главный тренер венгерской команды позже рассказал о состоянии ассистента:

Адаму больше ничего не угрожает, мы желаем ему всего наилучшего. Игроки решили продолжить, после пенальти нам стало сложнее. У нас было пять или шесть моментов, которые нужно забивать против такого соперника.