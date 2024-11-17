«Его эго взяло верх над трудовой этикой». Дини — о Мбаппе в «Реале»

Экс-игрок «Уотфорда» поделился мнением о выступлении нападающего за «Реал».

Когда его приобрели, я думал, что он станет недостающей деталью, как это было, когда «Манчестер Сити» заполучил Холанда. Вы ожидаете, что он забьет много голов, и что они [«Реал»] станут непобедимы.

Думаю, что случилось следующее: не знаю, насколько это так, но просто глядя на происходящее, я считаю, что его эго взяло верх над трудовой этикой. В « ПСЖ » он был волен делать что хотел, и ожидания были не такими уж большими, они всегда побеждали в Лиге 1.

При перехода в «Реал» ждут, что вы завоюете Ла Лигу и Лигу чемпионов, хотя там есть «Барселона» и «Атлетико». Возможно, сейчас это просто слегка давит на него.