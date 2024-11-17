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«Его эго взяло верх над трудовой этикой». Дини — о Мбаппе в «Реале»

вчера, 17:32

Экс-игрок «Уотфорда» Трой Дини поделился мнением о выступлении нападающего Килиана Мбаппе за «Реал».

Когда его приобрели, я думал, что он станет недостающей деталью, как это было, когда «Манчестер Сити» заполучил Холанда. Вы ожидаете, что он забьет много голов, и что они [«Реал»] станут непобедимы.

Думаю, что случилось следующее: не знаю, насколько это так, но просто глядя на происходящее, я считаю, что его эго взяло верх над трудовой этикой. В «ПСЖ» он был волен делать что хотел, и ожидания были не такими уж большими, они всегда побеждали в Лиге 1.

При перехода в «Реал» ждут, что вы завоюете Ла Лигу и Лигу чемпионов, хотя там есть «Барселона» и «Атлетико». Возможно, сейчас это просто слегка давит на него.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 20:49
Почему промахнулся. Адаптация может затянулась. Киллиан может ещё так выстрелить, что получим замену двум великим- КриРо и Месси. Потенциал у француза есть.
ABir
ABir
вчера в 20:20
Пока качество отдачи от потраченных за звезду мега средств не соответствует ожиданиям.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:17
Новый клуб...новая Лига....новые партнёры...новые задачи...что вы хотели...кто то как Холанд...с ходу может начинать колотить...кому то нужно время....Килиан несомненно один из лучших напов Европы...всё у него ещё впереди...обзабивается...голы считать устанете...
shur
shur
вчера в 18:10
...при всём уважении,какой то Уотфорд в двадцатой лиге, какой то
Диди,ни француз,даже ни испанец, толкует нам как Мбаппе жить дальше...???!!! ...ребятушки, прислушаемся к более профессиональным людям!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:57
Да нет! Он просто черепахин))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:55
Пускай теперь Реал мается с этим черепахом ...
Вещий
Вещий
вчера в 17:50
Неужели Перес промахнулся..... непохоже на него.
hjtqz8s37wn6
hjtqz8s37wn6
вчера в 17:49
Я так предполагаю, что его эгу наплевать с эйфелевой башни на какого-то Диню и его мнение
Гость
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