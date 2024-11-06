В Грузии игрок попытался повторить знаменитый сэйв Суареса на ЧМ-2010

Игрок «Спаери» Георгий Григалашвили попытался повторить известный сэйв уругвайского нападающего Луиса Суареса в 1/4 финала чемпионата мира 2010 года с Ганой, выбив мяч с ленточки руками в поединке Кубка Грузии с «Гагрой». Видео можно посмотреть здесь.
Эпизод произошёл на 120-й минуте. В итоге Григалашвили удалили, а соперник сравнял счёт с пенальти. Встреча перешла в серию одиннадцатиметровых, в которой «Спаери» оказался лучше, а команда впервые в истории вышла в финал турнира, где сыграет с «Динамо» из Тбилиси.
Но так и не понял помогло ли это команде? Кто выиграл-то по пенальти?
Но так и не понял помогло ли это команде? Кто выиграл-то по пенальти?