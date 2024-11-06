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В Грузии игрок попытался повторить знаменитый сэйв Суареса на ЧМ-2010

вчера, 14:53
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай1 : 1Логотип футбольный клуб ГанаГанаЗакончился после серии пенальти

Игрок «Спаери» Георгий Григалашвили попытался повторить известный сэйв уругвайского нападающего Луиса Суареса в 1/4 финала чемпионата мира 2010 года с Ганой, выбив мяч с ленточки руками в поединке Кубка Грузии с «Гагрой». Видео можно посмотреть здесь.

Эпизод произошёл на 120-й минуте. В итоге Григалашвили удалили, а соперник сравнял счёт с пенальти. Встреча перешла в серию одиннадцатиметровых, в которой «Спаери» оказался лучше, а команда впервые в истории вышла в финал турнира, где сыграет с «Динамо» из Тбилиси.

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Все комментарии
h4dym6fdfqyw
h4dym6fdfqyw
вчера в 15:58
Значит теперь в финале должен цапнуть кого-нибудь из динамовцев
Capral
Capral
вчера в 15:41
И удар отличный и сэйв Григалашвили великолепный!!! Очень жаль, что игрока удалили. Такие действия надо поощрять, не каждый день такое увидишь!!!))) Как говорится- хороший удар зря не пропадает, а отличный сэйв- тем более!!!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:01, ред.
Почему сэйв именно Суареса? Задолго до него выносили мяч из ворот с помощью рук полевые игроки. Например, Марадона в матче со сборной СССР на ЧМ90.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:01
Тут эффектнее вышло, чем у кусареса)))
Но так и не понял помогло ли это команде? Кто выиграл-то по пенальти?
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:56
Сыграл круче чем вратарь.... но... но.. это умышленная рука и должна быть наказана строго.
Гость
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