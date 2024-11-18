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«Реал» следит за ситуацией вокруг Киммиха

вчера, 22:10

Будущее полузащитника Йозуа Киммиха в «Баварии» остаётся неопределённым.

Контракт футболиста с мюнхенским клубом истекает летом 2025 года, однако стороны всё ещё не согласовали новую сделку.

Такое развитие событий привело к тому, что интерес к Киммиху начали проявлять топовые команды из Европы. Одной из них стал «Реал», который следит за ситуацией вокруг немца.

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Все комментарии
ne gusta
ne gusta
сегодня в 07:52
это идеальная замена Кроосу
112910415
112910415
сегодня в 05:21
похоже, игрок хочет всех посмотреть !
всех претендентов ...
интересно же !
shur
shur
вчера в 22:27, ред.
...не думаю что для него это лучший вариант, мне кажется будут сравнивать с Кроссом ,во первых потому что он немец,во вторых потому что он хавбэк,в третьих просто все привыкли к влиянию Тони
на поле в середине, Йозуа игрок то сильный,ну это просто мысли вслух...!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:11
Глядишь и выследят чего нибудь
Гость
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