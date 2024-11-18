«Реал» следит за ситуацией вокруг Киммиха

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вчера, 22:10

Будущее полузащитника в «Баварии» остаётся неопределённым.

Контракт футболиста с мюнхенским клубом истекает летом 2025 года, однако стороны всё ещё не согласовали новую сделку.

Такое развитие событий привело к тому, что интерес к Киммиху начали проявлять топовые команды из Европы. Одной из них стал «Реал», который следит за ситуацией вокруг немца.