«Реал» следит за ситуацией вокруг Киммиха

Будущее полузащитника Йозуа Киммиха в «Баварии» остаётся неопределённым.
Контракт футболиста с мюнхенским клубом истекает летом 2025 года, однако стороны всё ещё не согласовали новую сделку.
Такое развитие событий привело к тому, что интерес к Киммиху начали проявлять топовые команды из Европы. Одной из них стал «Реал», который следит за ситуацией вокруг немца.
всех претендентов ...
интересно же !
всех претендентов ...
интересно же !
на поле в середине, Йозуа игрок то сильный,ну это просто мысли вслух...!!!
на поле в середине, Йозуа игрок то сильный,ну это просто мысли вслух...!!!