«Ювентус» может продать Влаховича зимой

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18 ноября 2024, 20:14

«Ювентус» хотел бы продлить с форвардом контракт, истекающий через полтора года, до конца декабря. В клубе согласны даже на то, чтобы новое соглашение было рассчитано до 2027-го. Однако пока добиться прогресса туринцам не удалось, контакты с окружением ни к чему не приводят.

Отмечается, что «бьянконери» тратят на Влаховича 35 млн евро в год с учетом зарплаты. Соглашение также предполагает бонусы за лояльность: в конце этого сезона форварду начислят 10,5 млн, в конце следующего – 12.

Также отмечается, что футболист пока не смог наладить хорошие отношения с , новым главным тренером.

Если зимой «Ювентус» получит хорошее предложение о трансфере серба, то может принять его. При этом возникнет необходимость найти Влаховичу адекватную замену.