Чалханоглу могут отстранить на 2-3 матча

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вчера, 19:59

30 сентября по подозрению в вымогательстве и других преступлениях были арестованы 19 человек, включая нескольких членов ультрас «Интера» и «Милана».

Большинство задержанных связаны с мафиозными семьями из Калабрии и, предположительно, совершили серьезные преступления, связанные с футбольным бизнесом, в том числе вымогательство денег от продаж билетов и напитков на «Сан-Сиро» и получение взяток с аренды парковочных мест у стадиона, а также применение «мафиозных методов».

По информации источника, на допросе полузащитник «Интера» подтвердил связи с лидером ультрас Марко Фердико, взяв на себя всю ответственность. Хавбек «Интера» заявил, что общался с представителем ультрас от своего лица, независимо от интересов клуба.

Сообщается, что турецкому полузащитнику грозит крупный штраф и дисквалификация на 2-3 матча на основании нарушения статьи 25 Кодекса спортивного правосудия.