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ФА дисквалифицировала хавбека «Тоттенхэма» на 7 матчей за шутку о корейцах

вчера, 13:49

Футбольная ассоциация Англии объявила о дисквалификации полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура на семь матчей. Также футболист получил штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правила в отношении интервью в СМИ.

Родриго отверг это обвинение, но независимая регулирующая комиссия после слушания приняла решение наложить санкции.

Летом хавбек на уругвайском телешоу в шутку ответил ведущему, когда тот попросил футболку его одноклубника Сон Хын-Мина, сказав следующее:

Футболку Сонни? Это также может быть двоюродный брат Сонни… они все выглядят одинаково.

После публикации видео в интернете эти слова вызвали широкий резонанс, а сам уругваец в соцсетях попросил прощения у партнёра по команде.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 18:26
Уверен, что сам Сон просто угарнул и всё
Варвар7
Варвар7 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:14
"А сам то Сон , неужели так сильно обиделся?" Вот этот крючок с точкой внизу в моём посту ,означает знак вопроса . Где Вы увидели утверждение в моём предложении обиделся или не обиделся Сон?
Второе откуда Вы знаете обиделся или не обиделся Сон? Вы , что с ним разговаривали на эту тему? И отсутствие информации - это отсутствие информации , а не отрицание или подтверждение какого либо факта!
И третье в своём посту я высказал лично своё мнение , что не вижу ни чего оскорбительного в высказываниях Родриго (неуместная , топорная шутка может быть) , А со своей стороны Сон , мог бы во благо команды , высказаться и "сгладить углы "...
Тем более даже если следовать Вашему же утверждению - "Сон как раз претензий к Родриго не имеет."
Василий Копатович
Василий Копатович ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:56
получается все такие непонятливые😊 может лучше самому подумать над написанным?😊
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Василий Копатович (раскрыть)
вчера в 17:54
Опять двадцать пять. Вы что, не поняли сути информации и моего комментария к ней ? Так прочтите ещё раз внимательнее.
Василий Копатович
Василий Копатович ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:51
нормального человека шутка обидеть не может
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:48
Причём тут обида ? Сон как раз претензий к Родриго не имеет. Это следует из отсутствия об этом какой - либо информации. Просто англичане молодцы, что не дают спуску любому неосторожно сказанному слову, которое может обидеть человека другой национальности.
Городецкий
Городецкий
вчера в 16:40
Совсем никакого чувства юмора. Им бы Дзюбу на неделю....
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:40
Интересно как далеко может зайти человеческая глупость. Когда-то считалось, что высший шик иронии - самоирония. Вопрос - если, например, Винисиус пошутит сам над собой, это будет расценено как расизм? 🤔
112910415
112910415
вчера в 16:30
шутка выглядит полностью безобидной, полностью !
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 15:54
Ничего страшного не вижу в этой шутке... За это семь матчей дисквы-глупость несусветная..
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:38
Маразм крепчает! Похоже скоро пук-нуть там без разрешения нельзя будет)))Вот же долбоящеры!
DXTK
DXTK
вчера в 15:19
Я не думаю что отсутствие Бентакура как то повлияет на Тоттенхэм их игру и позицию в лиге........ клуб все равно не претендент на награды, отдохнет футболист и подумает над своим поведением и над шутками....... потому что одним шутки продлевают жизнь, а другим могут ее укоротить........

PS До этого вроде Биссума получил дискву, теперь еще и Бентакур.......истинный Тоттенхэм..................
альсато
альсато
вчера в 15:16
у меня работала девушка китаянка в системе общепита и раз ее на продовольственном рынке обокрали.. украли и паспорт и деньги...(сразу скажу, что все и всех нашли оперативно)..так вот на вопрос следователя-дознователя, показывавшего фото предполагаемых преступников, она говорила: "я не знаю, для меня ВСЕ русские -на одно лицо"...)))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:26
Как по мне - так это безобиднейшая шутка ! А сам то Сон , неужели так сильно обиделся? Мог бы выступить в поддержку одноклубника - "мол мы так шутим между собой с моим другом Родриго" . Ну а при первой встречи поговорил бы - типа сам дурак!) . А так получается сами себя высекли - ТТХ на семь матчей лишится игрока - лишняя нагрузка . Да и микроклимат в коллективе вряд ли от этого улучшиться...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:17
Можно подумать, что англичане наказали игрока, допустившего такую тупую шутку, из-за уважения к корейцам... Скорее это дань времени. Представляю себе, как могут наказать за подобную насмешку над негром или гомосеком... С ним бы просто разорвали контракт.
9qex84xjg82m
9qex84xjg82m
вчера в 14:06
Думаю, после такого неумного резонанса от шутки о корейцах невзлюбил Родриго корейцев не на шутку. В отместку можно теперь пошутить с Соном тет на тет, например, в столовке спросить, успела ли гавкнуть его котлета перед приготовлением
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:56
Вот так вот. На ровном месте спотыкнулся.
vfzmxc5dd45k
vfzmxc5dd45k
вчера в 13:55
Шути лучше про чукчей, за них вроде никто пока не впрягается, особенно после ухода Ромки Абрамовича
Гость
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