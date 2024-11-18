ФА дисквалифицировала хавбека «Тоттенхэма» на 7 матчей за шутку о корейцах

Футбольная ассоциация Англии объявила о дисквалификации полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура на семь матчей. Также футболист получил штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правила в отношении интервью в СМИ.
Родриго отверг это обвинение, но независимая регулирующая комиссия после слушания приняла решение наложить санкции.
Летом хавбек на уругвайском телешоу в шутку ответил ведущему, когда тот попросил футболку его одноклубника Сон Хын-Мина, сказав следующее:
Футболку Сонни? Это также может быть двоюродный брат Сонни… они все выглядят одинаково.
После публикации видео в интернете эти слова вызвали широкий резонанс, а сам уругваец в соцсетях попросил прощения у партнёра по команде.