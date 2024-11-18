ФА дисквалифицировала хавбека «Тоттенхэма» на 7 матчей за шутку о корейцах

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вчера, 13:49

Футбольная ассоциация Англии объявила о дисквалификации полузащитника «Тоттенхэма» на семь матчей. Также футболист получил штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правила в отношении интервью в СМИ .

Родриго отверг это обвинение, но независимая регулирующая комиссия после слушания приняла решение наложить санкции.

Летом хавбек на уругвайском телешоу в шутку ответил ведущему, когда тот попросил футболку его одноклубника , сказав следующее:

Футболку Сонни? Это также может быть двоюродный брат Сонни… они все выглядят одинаково.

После публикации видео в интернете эти слова вызвали широкий резонанс, а сам уругваец в соцсетях попросил прощения у партнёра по команде.