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Защитник «Оренбурга» Прохин дисквалифицирован на два матча

вчера, 16:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Оренбурга» Данилу Прохина на два матча по итогам встречи 15‑го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо», заявил глава комитета Артур Григорьянц.

«Оренбург» — за неподобающее поведение команды 100 тысяч штрафа. Прохин — оскорбительное поведение в адрес официальных лиц (нецензурная брань в адрес бригады судей). Прохин по видеосвязи принял участие, сказал, что лично позвонил Левникову и извинился, признал неправомерное подведение. Дисквалификация на два матча РПЛ.

«Оренбург» в гостевом матче чемпионата проиграл «Динамо» со счетом 1:2. Победный гол был забит на 90+1‑й минуте. Главный судья Кирилл Левников показал красную карточку Прохину после финального свистка. В протоколе матча указано, что футболист был удален за нецензурную оскорбительную брань в адрес арбитра.

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Все комментарии
et6u7t5y8592
et6u7t5y8592
вчера в 18:24
Никита очень вежливый футболист, просто арбитр достал.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:13
Это его путь к известности?
shur
shur
вчера в 16:40
...а то мы Данилу Прохина не знаем...!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:35
Получил значит за дело.
Гость
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