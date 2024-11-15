Защитник «Оренбурга» Прохин дисквалифицирован на два матча

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вчера, 16:28

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал защитника «Оренбурга» на два матча по итогам встречи 15‑го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо», заявил глава комитета Артур Григорьянц.

«Оренбург» — за неподобающее поведение команды 100 тысяч штрафа. Прохин — оскорбительное поведение в адрес официальных лиц (нецензурная брань в адрес бригады судей). Прохин по видеосвязи принял участие, сказал, что лично позвонил Левникову и извинился, признал неправомерное подведение. Дисквалификация на два матча РПЛ .

«Оренбург» в гостевом матче чемпионата проиграл «Динамо» со счетом 1:2. Победный гол был забит на 90+1‑й минуте. Главный судья Кирилл Левников показал красную карточку Прохину после финального свистка. В протоколе матча указано, что футболист был удален за нецензурную оскорбительную брань в адрес арбитра.