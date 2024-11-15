«Спартак» и «Локомотив» получили штрафы по итогам кубковых матчей

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассказал о штрафах по итогам матчей РПЛ и Кубка России.

По РПЛ :

«Крылья Советов» — ЦСКА . Николич опоздал на послематчевое интервью, ЦСКА оштрафован на 20 тысяч. Поздний выход ЦСКА из раздевалки перед началом первого и второго таймов — 40 тысяч.

«Ахмат» — «Зенит». Оштрафованы Ташуев (30 тысяч), Семак (10 тысяч) за выходы из технической зоны.

«Рубин» — «Краснодар». Рахимов — 30 тысяч за выходы из технической зоны, Мусаев — 30 тысяч за аналогичные нарушения.

По Кубку:

«Динамо» — «Локомотив»: штраф «Локомотиву» 20 тысяч рублей за оскорбительные скандирования фанатов.

«Зенит» — «Ахмат»: задержка начала матча по вине «Ахмата», штраф клубу 50 тысяч. Болельщики «Зенита» взорвали до матча две петарды — 20 тысяч штрафа. Фанаты «Зенита» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения — штраф 30 тысяч. Выход за пределы технической зоны на поле Ташуева, он оштрафован на 10 тысяч, клуб — на 20 тысяч.

«Спартак» — «Ростов». Выход за пределы технической зоны Станковича, он оштрафован на 20 тысяч. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, штраф 30 тысяч клубу.