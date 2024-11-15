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«Спартак» и «Локомотив» получили штрафы по итогам кубковых матчей

вчера, 17:54

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафах по итогам матчей РПЛ и Кубка России.

По РПЛ:

«Крылья Советов» — ЦСКА. Николич опоздал на послематчевое интервью, ЦСКА оштрафован на 20 тысяч. Поздний выход ЦСКА из раздевалки перед началом первого и второго таймов — 40 тысяч.

«Ахмат» — «Зенит». Оштрафованы Ташуев (30 тысяч), Семак (10 тысяч) за выходы из технической зоны.

«Рубин» — «Краснодар». Рахимов — 30 тысяч за выходы из технической зоны, Мусаев — 30 тысяч за аналогичные нарушения.

По Кубку:

«Динамо» — «Локомотив»: штраф «Локомотиву» 20 тысяч рублей за оскорбительные скандирования фанатов.

«Зенит» — «Ахмат»: задержка начала матча по вине «Ахмата», штраф клубу 50 тысяч. Болельщики «Зенита» взорвали до матча две петарды — 20 тысяч штрафа. Фанаты «Зенита» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения — штраф 30 тысяч. Выход за пределы технической зоны на поле Ташуева, он оштрафован на 10 тысяч, клуб — на 20 тысяч.

«Спартак» — «Ростов». Выход за пределы технической зоны Станковича, он оштрафован на 20 тысяч. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, штраф 30 тысяч клубу.

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Все комментарии
Bags Banny
Bags Banny
вчера в 19:46
Смешно читать про такие штрафы.
lotsman
lotsman
вчера в 19:39
Спартак и Локомотив получили штрафы..............
А остальные здесь причём? В заголовке говорится только о Спартаке и Локомотиве.))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:31, ред.
А награждения за образцовое поведение где? Опять нету? Опять одним кнутом воспитывать пытаются? Мне кажется цель этих штрафов это получение штрафов, а не воспитание, ибо каких то результатов особенных не видно, как кричали так и кричат, так и будут кричать, как выходили за пределы технической зоны так и выходят и будут выходить. Какой смысл тогда?
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:25
И Вам Добра!!!
Спасибо! Но я собственно о другом хотел спросить- за что, и по какому поводу были эти оскорбления? Зениту кричат позор, а этим, за что, именно?
Вещий
Вещий ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:11
Добра Вам!
Если написать их на этом сайте, то получишь железный бан (даже не ЖК а прямая красная).....:)
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:09
А хорошо кдк зарабатывает... а вот куда деньги пойдут хотелось бы знать.
Capral
Capral
вчера в 18:08
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