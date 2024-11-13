Бентанкура могут дисквалифицировать на 7 матчей за шутку о корейцах

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вчера, 17:45

В июне в социальных сетях распространился ролик с участием уругвайского полузащитника «Тоттенхэма» , в котором телеведущий просит у игрока футболку его партнера по команде.

«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго. Впоследствии Бентанкур извинился перед в соцсетях.

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Бентанкуру обвинения в «неподобающем поведении» и использовании «оскорбительной или уничижительной лексики по национальному или расовому признаку».

Как сообщает источник, уругвайского футболиста, вероятно, дисквалифицируют на длительный срок. По информации нескольких источников, речь идет о 7 матчах бана, но это число еще не подтверждено.