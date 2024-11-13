Бентанкура могут дисквалифицировать на 7 матчей за шутку о корейцах

В июне в социальных сетях распространился ролик с участием уругвайского полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура, в котором телеведущий просит у игрока футболку его партнера по команде.
«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго. Впоследствии Бентанкур извинился перед Хын-Мин Соном в соцсетях.
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Бентанкуру обвинения в «неподобающем поведении» и использовании «оскорбительной или уничижительной лексики по национальному или расовому признаку».
Как сообщает источник, уругвайского футболиста, вероятно, дисквалифицируют на длительный срок. По информации нескольких источников, речь идет о 7 матчах бана, но это число еще не подтверждено.
- Чем северные корейцы отличаются от южных?
- У северных мха больше. )
- Чем северные корейцы отличаются от южных?
- У северных мха больше. )