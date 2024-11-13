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Бентанкура могут дисквалифицировать на 7 матчей за шутку о корейцах

вчера, 17:45

В июне в социальных сетях распространился ролик с участием уругвайского полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура, в котором телеведущий просит у игрока футболку его партнера по команде.

«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – ответил Родриго. Впоследствии Бентанкур извинился перед Хын-Мин Соном в соцсетях.

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Бентанкуру обвинения в «неподобающем поведении» и использовании «оскорбительной или уничижительной лексики по национальному или расовому признаку».

Как сообщает источник, уругвайского футболиста, вероятно, дисквалифицируют на длительный срок. По информации нескольких источников, речь идет о 7 матчах бана, но это число еще не подтверждено.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:41
это правда оскорбительно ?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:47
Может и не к месту , но в связи с этим вспомнился анекдот (авось не забанят) )))

- Чем северные корейцы отличаются от южных?
- У северных мха больше. )
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:38
За последнее время это уже не первый случай с корейцами по этой теме . И как правило их не кто не хочет обидеть и тем более оскорбить .Ну , что тут поделать ведь они действительно похожи , если к примеру смотреть на них глазами европейца.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:36
Раз пошел на ТВ, то голову включать надо!
mn2p89zxwwbu
mn2p89zxwwbu
вчера в 18:12, ред.
На следующее утро после шутки под окнами Бетанкура
yuhprw7r5g79
yuhprw7r5g79
вчера в 18:03
Могу предложить более рациональный вариант - аренда на 7 матчей в чемпионат Кореи, так он и игровую форму не потеряет, и репортёру пачку футболок всяхих Сонов и Кимов наберёт, и в корейских рожах будет разбираться лучше всех в Тоттенхэме
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:49, ред.
Конечно у них там в FA ваще плохо с юмором! Не думаю что Сон обиделся!
Гость
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