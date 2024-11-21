Перес хочет, чтобы члены «Реала» стали акционерами

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вчера, 18:48

По информации источника, «Реал» может претерпеть изменения в корпоративной структуре.

24 ноября президент клуба встретится с членами ассамблеи, чтобы обсудить достигнутый прогресс и добиться одобрения годовых отчётов и бюджета на 2024-2025 годы. Однако отмечается, что функционер также использует свою речь, чтобы затронуть самые горячие темы, касающиеся «сливочных» в данный момент.

Во вторник перед собранием босс провёл встречу с некоторыми членами клуба и предупредил их о возможных изменениях, которые непосредственно затронут их. Всерьёз рассматривается возможность того, что они перейдут в статус акционеров, о чём сообщил журналист Рамон Альварес де Мон. По его мнению, это поможет защитить активы клуба после нападений, которым он подвергся в последние годы. Кроме того, эти акции в таком случае могут передаваться только внутри семьи, что исключит их продажу третьим лицам.

Перес уже несколько месяцев работает над этой идеей с двумя надёжными компаниями, которые помогают ему реализовать её наиболее жизнеспособным, законным и правильным способом. Это юридическая фирма Clifford Chance и инвестиционный банк Key Capital, тесно связанные с Мадридом и президентом. Он считает, что после этих изменений будущие акционеры ни в коем случае не смогут потерять ценность своих акций, которые могут передаваться по наследству от родителей к детям, что поможет защитить их от других организаций, стремящихся извлечь выгоду, и позволит им увидеть, как растёт их состояние.