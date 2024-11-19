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«Спартак» с вероятностью 99% назначит спортдиректором иностранца

вчера, 18:54

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что с вероятностью 99% новый менеджер будет не россиянином. Подчеркивается, что должность займет точно не Сергей Корниленко, которого никогда и не было в шорт-листе клуба.

Приводятся следующие критерии выбора кандидатов:

– опыт работы на аналогичном посту в сильном клубе одной из ведущих европейских лиг;

– в вышеуказанном клубе выстроена эффективная система скаутинга, развит молодежный футбол, успешно реализован арендный бизнес;

– в команде существует преемственность в игровой модели и подборе тренеров и футболистов из года в год;

– соискатель компетентен в контроле всей системы спортивного блока клуба, а не только его основной команды.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:26
Упрямство, или упертость - самая распространенная и к сожалению не лучшая черта менеджмента Спартака. Наступать на знакомые грабли - фирменная фишка руководства этого клуба.
Сп62
Сп62
вчера в 19:22
Почти по таким же критериям подбирали тренера. Теперь очередь за спортивным директором.
ne gusta
ne gusta ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:21
))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:18
Хорошие спортдиры соответственно разобраны....остаются либо евронеудачники либо спортдиры второго эшелона.....для чего это клубу непонятно....
Сколько лет (пятилеток) должно пройти что бы понять что условные Каттани-Аморалы это не про нас......
shur
shur ответ ne gusta (раскрыть)
вчера в 19:16
...раньше в Спа думали по русски,по армянски,по татарски, теперь
выходим на новый уровень,как бы по мягче сказать, "денежный"...!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:05, ред.
Ну хорошо если так. А то устроили школу для обучения зелёных юнцов. Шишки пускай в других местах набивают, а Спартак клуб для матёрых спецов своего дела. Будем надеяться что ведущими европейскими лигами это они не венгерскую называют. Вообще главное чтобы был авторитет способный подвинуть теневого спортдира Спартака Андреева с кормушки и успешно заняться и российским рынком игроков тоже. А то уже надоело каждый раз выяснять а кто на самом деле принимает решения и отвечает за всё в этом Лукойле, каждый раз это оказывается тайна покрытая мраком.
ne gusta
ne gusta
вчера в 19:00
Спартак: Запущен план Зенитизации))))
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:00
Значит фк Спартак может себе ЭТО позволить
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