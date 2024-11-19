«Спартак» с вероятностью 99% назначит спортдиректором иностранца

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что с вероятностью 99% новый менеджер будет не россиянином. Подчеркивается, что должность займет точно не Сергей Корниленко, которого никогда и не было в шорт-листе клуба.
Приводятся следующие критерии выбора кандидатов:
– опыт работы на аналогичном посту в сильном клубе одной из ведущих европейских лиг;
– в вышеуказанном клубе выстроена эффективная система скаутинга, развит молодежный футбол, успешно реализован арендный бизнес;
– в команде существует преемственность в игровой модели и подборе тренеров и футболистов из года в год;
– соискатель компетентен в контроле всей системы спортивного блока клуба, а не только его основной команды.