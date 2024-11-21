Глава медицинского департамента ЦСКА возглавил медико-экспертный Совет РПЛ

Руководитель медицинского департамента ЦСКА стал главой медико-экспертного Совета при президенте Российской Премьер-Лиги.

Вместе с ведущими специалистами спортивной медицины он будет заниматься оптимизацией медико-биологического обеспечения клубов РПЛ .

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