Глава медицинского департамента ЦСКА возглавил медико-экспертный Совет РПЛ

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов стал главой медико-экспертного Совета при президенте Российской Премьер-Лиги.
Вместе с ведущими специалистами спортивной медицины он будет заниматься оптимизацией медико-биологического обеспечения клубов РПЛ.
Безуглов прокомментировал:
Очень рад, что руководство РПЛ и клубов понимает важность медико-биологического обеспечения для соревновательной деятельности футбольных команд. В состав Совета входят ведущие специалисты клубов РПЛ, которые наиболее часто проводят и публикуют исследования и которые будут по разным направлениям взаимодействовать с лучшими российскими и зарубежными экспертами. Это позволит не на словах, а на деле значительно повысить качество медико-биологического обеспечения футболистов нашей лиги.
Секретарём Совета стал врач молодёжной команды московского клуба Георгий Малякин.