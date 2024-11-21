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Глава медицинского департамента ЦСКА возглавил медико-экспертный Совет РПЛ

вчера, 17:23

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов стал главой медико-экспертного Совета при президенте Российской Премьер-Лиги.

Вместе с ведущими специалистами спортивной медицины он будет заниматься оптимизацией медико-биологического обеспечения клубов РПЛ.

Безуглов прокомментировал:

Очень рад, что руководство РПЛ и клубов понимает важность медико-биологического обеспечения для соревновательной деятельности футбольных команд. В состав Совета входят ведущие специалисты клубов РПЛ, которые наиболее часто проводят и публикуют исследования и которые будут по разным направлениям взаимодействовать с лучшими российскими и зарубежными экспертами. Это позволит не на словах, а на деле значительно повысить качество медико-биологического обеспечения футболистов нашей лиги.

Секретарём Совета стал врач молодёжной команды московского клуба Георгий Малякин.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:52
вперёд, к новым высотам !
Вещий
Вещий
вчера в 17:50
Наверное знали кого нужно назначать.... пусть все у него получится...
ne gusta
ne gusta
вчера в 17:37
Удачи в новой работе)
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:35
Главное , что бы в этом обеспечении не было чего "запрещённого"...)))
Гость
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