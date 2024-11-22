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Карпин о Черданцеве: «Некомпетентные люди начинают делиться вкусовщиной»

вчера, 12:32

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о своих словах про комментаторов.

Ранее в подкасте у Федора Смолова Карпин раскритиковал футбольных комментаторов за то, что они позволяют себе давать оценки эпизодам на поле. По мнению тренера, этим в футбольном эфире должны заниматься эксперты.

Лично мне никто ничего не говорил. Да, я со всеми знаком. Но еще до того, как сказал об этом в подкасте у Смолова, говорил о том же им прямо в лицо. Если кто-то воспринял это как критику, то она ранее была сказана им в лицо еще восемь или девять лет назад. Ровно то же самое. Тогда можно сказать, что люди, некомпетентные в футболе, начинают делиться своей вкусовщиной. Я им говорил, что футбольные нюансы — это вкусовщина, нравится им это или нет. Черданцев уже 30 лет находится в профессии комментатора? Да хоть 100 лет. Что он делает в этой профессии? Смотрит футбол. Смотреть и видеть – это разные вещи. Я смотрю на небо, но могу не видеть луны. Опять же, я только высказал свое мнение. Но если комментаторам и руководству все нравится, болельщикам и зрителям тоже, то это великолепно. Какие тут вопросы?

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Все комментарии
Capral
Capral ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 20:54
Вот вы вспомнили В.Н.Маслаченко. А ведь он любил и поострить и вспомнить интересные эпизоды из футбольной жизни. Я не считаю, что комментатор должен только тупо комментировать игру и дышать в микрофон. Конечно, если нести, тот бред, который извергают- Генич, Шняка или Чердак- слушать невозможно. Но знаменитые и любимые комментаторы советского прошлого, часто рассказывали интересные футбольные истории...
Сп62
Сп62
вчера в 19:51
Беда наших комментаторов не в том, что они высказывают своё мнение по тому или иному эпизоду, а в том, что они буквально навязывают его и при этом проявляют полнейшее отсутствие познаний в трактовках правил игры. Поэтому лучше всего смотреть матч с комментатором Черданцевым с выключенным звуком.
alexamit
alexamit
вчера в 18:47
Комментатор должен говорить только то,что происходит на поле.И ни слова больше!А то как сыграл игрок-правильно или не правильно-не его ума дело,тем более,что наличием ума они не страдают.Последним уважающим себя комментатором был Владимир Семёнович Маслаченко,а остальные-словесные отбросы русского языка с его высоким прессингом и вертикальным пасом!Несут бредятину с экранов телевизоров!
112910415
112910415
вчера в 18:14
брэк, товарищи, разошлись !
протон
протон
вчера в 17:40
Теперь я понимаю рукоблуда
Capral
Capral
вчера в 15:02
Карпин как обычно на своей волне. Hо, чтобы быть окончательно объективным, надо признать, что уровень российского комментаторства не просто упал, он на низшей ступени развития. Психованный Черданцев, с истошным голосом, вальяжный пижон и грубиян Генич, шпана, которая сейчас оккупировала МатчТВ, все эти люди не дополняют, но только упрощают комментаторский российский цех...

Разве можно сравнить, уровень воспитания образования и культуры нынешних бездарных комментаторов- с комментаторами прошлого?! Е.Майоров, как прославленный в прошлом хоккеист, предвидел на несколько шагов комбинацию соперника на льду!!! Нина Ерёмина- прославленная баскетболистка, со знанием дела вела баскетбольные репортажи!!! А как профессионально вёл репортажи А.Я.Гомельский!!! В.Н.Маслаченко так вел репортажи, что даже неускошенный в футболе болельщик влюблялся в футбол на всю жизнь!!!

Я уже не говорю про остальных комментаторов прошлого. Г.Саркисьянц, одинаково грамотно комментировал и футбол и фигурное катание. Ну а про всеми любимого Н.Н.Озерова я уже и не говорю!!! А.Дмитриева, В.Писаревский, Н.Дымарский- целая плеяда выдающихся мастеров комментаторского искусства!!!!!!! А сейчас, вот- Генич без трусов, ругающийся с Дзюбой или Шнякин с Черданцевым...
Как говорил профессор Преображенский: "Кушайте их с кашей"...
4RT
4RT
вчера в 14:49
Главное питерским во всём подвякивать
альсато
альсато
вчера в 14:39
Комментатор (в силу своей работы) должен комментировать то или иное событие на поле, но без своих личных оценок в эфире в правильности того или иного решения тренеров и судей!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:06, ред.
Не вижу проблемы. В.Г.высказал своё мнение, немного сбивчивое и немного непонятное, поэтому пришлось разгребать и перечитывать, ну так все тренеры ТАК говорят. Ничего необычного. Манера ведения разговора у В.Г. особенная, к ней просто надо привыкнуть. Однако таких характеристик, которые вы на него навешали, он не заслужил. По крайней мере, по этому интервью."Уровень умственного развития; быдловатый хам"... Перебрали... Успокойтесь.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:55
И чего Карпин добился... Быдлятина так и прёт со всех щелей...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:52
Вообще, я согласен с Карпом в этом вопросе. Комментароры за последние 15 лет стали более медийными, чем компетентными. А студия каналов Матч так вообще напоминает сейчас трех синячков в пивнушке, которые во время матча решают, что им скучно и надо срочно позвонить кому-нибудь. Смотреть противно
g3z986yms48u
g3z986yms48u
вчера в 13:33
Вот и достойные полуфиналы сформировались: Генич - Дзюба и Черданцев - Карпин
urar8gpnpr4u
urar8gpnpr4u
вчера в 13:22
Что Карпин, что Черданцев, люди не для футбола, скорее для цирка.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:58
Карпин, перестань вести себя, как быдловатый хам.... Почему РФС не делает этому человеку замечаний за подобные высказывания? Зачем сборной России такой тренер, за его уровень умственного развития стыдно.... Может пора во главе главной команды поставить нормального специалиста?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:49
Тренер тренирует как умеет, комментатор комментирует что видит. Не вижу причин для кипяша...
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:46
Уважаю Валерия Карпина!
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:40, ред.
Каждый должен заниматься своим делом, комментаторы во время репортажей комментировать, а экперты разбирать, оценивать и критиковать или хвалить.
j2fmtypdgmaa
j2fmtypdgmaa
вчера в 12:36
Каждый волен высказывать свое мнение, тем более коментатор.
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