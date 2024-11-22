Карпин о Черданцеве: «Некомпетентные люди начинают делиться вкусовщиной»

Главный тренер «Ростова» и сборной России высказался о своих словах про комментаторов.

Ранее в подкасте у Карпин раскритиковал футбольных комментаторов за то, что они позволяют себе давать оценки эпизодам на поле. По мнению тренера, этим в футбольном эфире должны заниматься эксперты.

Лично мне никто ничего не говорил. Да, я со всеми знаком. Но еще до того, как сказал об этом в подкасте у Смолова, говорил о том же им прямо в лицо. Если кто-то воспринял это как критику, то она ранее была сказана им в лицо еще восемь или девять лет назад. Ровно то же самое. Тогда можно сказать, что люди, некомпетентные в футболе, начинают делиться своей вкусовщиной. Я им говорил, что футбольные нюансы — это вкусовщина, нравится им это или нет. Черданцев уже 30 лет находится в профессии комментатора? Да хоть 100 лет. Что он делает в этой профессии? Смотрит футбол. Смотреть и видеть – это разные вещи. Я смотрю на небо, но могу не видеть луны. Опять же, я только высказал свое мнение. Но если комментаторам и руководству все нравится, болельщикам и зрителям тоже, то это великолепно. Какие тут вопросы?