Акинфеев о колене: «У меня артрит 4-й степени, постоянно ноет»

Вратарь ЦСКА рассказал об артрите 4-й степени в колене.

После второй операции у меня артрит 4-й степени. Сустав постоянно ноет, стираются хрящи. По факту у тебя просто нет нормального колена и жизни. С утра мне нужно пять минут, чтобы расходиться, потом – обязательно в зал. И так каждый день. Перед тренировками и играми разминаюсь по полтора часа. Если на улице холодно, обязательно использую согревающие мази. После нагрузок идет восстановление – лед, ванны. Но это не спасает, колено все равно болит. Только я знаю, какую работу проделываю, чтобы просто выходить на поле. Поэтому когда пишут, что я пропускаю тренировки, мне становится смешно. А иногда и пинка хочется дать разок, чтобы больше не писали такую чушь.