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Акинфеев о колене: «У меня артрит 4-й степени, постоянно ноет»

вчера, 14:17

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об артрите 4-й степени в колене.

После второй операции у меня артрит 4-й степени. Сустав постоянно ноет, стираются хрящи. По факту у тебя просто нет нормального колена и жизни. С утра мне нужно пять минут, чтобы расходиться, потом – обязательно в зал. И так каждый день. Перед тренировками и играми разминаюсь по полтора часа. Если на улице холодно, обязательно использую согревающие мази. После нагрузок идет восстановление – лед, ванны. Но это не спасает, колено все равно болит. Только я знаю, какую работу проделываю, чтобы просто выходить на поле. Поэтому когда пишут, что я пропускаю тренировки, мне становится смешно. А иногда и пинка хочется дать разок, чтобы больше не писали такую чушь.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:29
Большой спорт не для здоровья, для здоровья - физкультура
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:00
Я так и предполагал. Теперь буду знать точно. Спасибо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:49
Я в курсе. Менял в Федеральном центре в Москве тазобедренный. Там целый этаж по коленным суставом. Операция гораздо сложнее, чем на тазобедренном суставе и восстановление дольше. Я с новым суставом ровно через месяц уже ездил на машине. А после замены коленного по полгода и больше реабилитация. Коленный сустав по устройству гораздо сложнее тазобедренного.
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:35
Коленный сустав с тазобедренным сравнивать нельзя. Здесь гораздо сложнее. Может со временем всё будет проще?!
alexamit
alexamit
вчера в 18:29
Здоровья,здоровья и ещё раз здоровья!И не доламывай себя окончательно-помни-ты ещё нужен своим детям!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:32
Уже не очень-то и молодые его годы.
rmrg9vkveb9v
rmrg9vkveb9v
вчера в 17:30
Слова Игоря Акинфеева заставляют задуматься о том, какой ценой достается успех на футбольном поле. Артрит 4-й степени – серьезное заболевание, которое требует постоянной борьбы с болью и ограничениями. То, что он продолжает играть на таком уровне, несмотря на эти трудности, говорит о его невероятной силе воли и преданности делу. Это заслуживает огромного уважения.

Его откровенность также подчеркивает, насколько важно поддерживать здоровье спортсменов и учитывать их индивидуальные особенности. К сожалению, многие болельщики не осознают всех тех усилий, которые вкладываются в каждую игру. Надеюсь, что такие истории помогут лучше понять, что стоит за каждым выходом на поле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:56
Некоторые после 1 операции крестов с футболом завязывают, а у Акинфеева 2 было на одном колене. По обычным меркам это инвалидность. Но упорство этого человека восхищает. Огромный труд позволяет ему играть. А после завершения карьеры можно заменить коленный сустав на эндопротез. Как меняют тазобедренные уже давно. И будет Игорь жить ещё долго и счастливо. Здоровья ему!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:57
Это он в молодые годы почти инвалид, а что будет к 60 годочкам? А пенсию щас в 65 дают. Но у него хоть накопления на жизнь есть...
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:36
Игорь не обращай внимания на этих эксперДов)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:20
Пусть это будет самая большая проблема в твоей жизни.
Гость
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