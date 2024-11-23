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«Зенит» вырвал победу в матче с «Оренбургом» на 90+6-й минуте

вчера, 14:03
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Оренбург» уступил «Зениту» в матче 16-го тура РПЛ (0:1).

На 38-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Александр Коваленко. Победный для петербуржцев гол забил Александр Ерохин на 90+6-й.

Южноуральская команда занимает 16-е место в чемпионате России (8 очков). «Зенит» идёт 1-м (39 баллов).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 15:03
а Зенит, как должен играть? Лучше Зенита?))))...так разрешите Вас поздравить!..Зенит (возглавляемый Семаком и его штабом)-на первом!)))))
Maikl322
Maikl322 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:32
Слабый это Оренбург, и ничего не изменится...
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 18:17
Давайте...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:12
И Семак и костяк клуба добились максимальных высот в РПЛ. Выше в России двигаться некуда и незачем. Черная икра каждый день приелась. Сейчас они отвалились от стола и рыгают, глядя на нас заплывшими от халявного бабла глазками. Давайте не будем им мешать…
Capral
Capral ответ Чист (раскрыть)
вчера в 17:15
Не защищайте Семака. У него самый сильный и дорогой состав в ПЛ.
Чист
Чист ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:09
дело не в Семаке а в тех кто игроков покупает без ведома тренера и это не только в Зените -монетезация футбола называется
Чист
Чист ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 17:06
сейчас портит игру Акрона - что бы все на него играли
d1metras
d1metras
вчера в 17:06
странный матч))
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 16:01
Я думаю не следует все неприятности Зенита списывать только на Соболева или отсутствие Дзюбы. В таком случае, можно еще вспомнить Халка, или сильнейший тандем форвардов Азмун-Дзюба. Уверяю Вас, и с ними, и без них- Семак, ничего бы не сделал сейчас, он- конкретно катится вниз вместе с командой. Он, проще говоря- себя исчерпал как тренер. Выдающимся тренером он никогда не был, но первые годы, он все-таки над собой работал, искал разные направления развития и тп... У него игроки не развиваются, Кассьерра- первый пример. Каким он пришел в Зенит и каким он стал. Тоже, ждет и Глушенкова. Я- не ненавистник Зенита, но Семака органически не уважаю и не воспринимаю. Уверен, что большинство болельщиков Зенита, сами уже поняли, кто такой Семак...
shur
shur ответ g5wubsb424yc (раскрыть)
вчера в 15:57
...Реноме : ...репутация нашего футбола оставляет желать лучшего!!
Картина маслом ,играли .....
112910415
112910415
вчера в 15:56
чемпионской игры не случилось ...
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 15:46
Приветствую, Дружище!!!
Пожалуй, это не совсем так. Первые 4 года Семак неплохо работал, уверенно побеждал, а главное, что Зенит играл в добротный, интересный футбол, имел своё лицо. Но потом, видимо почувствовав отсутствие конкуренции в чемпионате, Семак перестал совершенствоваться и начал понемногу деградировать. Видимо, его всё устраивало. Но с каждым годом, Зенит начинал опускаться ниже положенного уровня, а весной этого года прозвучал даже не колокол, а набат. Сегодняшняя игра лишь дополнение к сказанному...

У Семака- все, постепенно опускаются ниже плинтуса, это его тренерский уровень.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝😉😉😉😉😉😉😉🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
ABir
ABir
вчера в 15:33
Конечно силы были не равны, но шанс получить очко у Оренбурга был, совсем немного не дотерпели.
Futurista
Futurista
вчера в 15:23, ред.
Какой то мутный матч...может показалось?...а нет, стоп, точно))...
52hn2pq73xcz
52hn2pq73xcz
вчера в 15:12
Зенит с очень трудной победой!!!
g5wubsb424yc
g5wubsb424yc
вчера в 15:11
Оренбург самая слабая команда РПЛ, однозначно. Ей место только в пердиве. Зениту такие команды нужно побеждать с крупным счетом, а не надеяться на шальной гол.
lotsman
lotsman
вчера в 15:09
Игра не понравилась. Играли сумбурно, без какой то слаженности в игре. Но три очка в копилке и это радует.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:58
Главное - взяли три очка, а какими усилиями это сделано - не столь важно. Играть против аутсайдера, на поле последнего, после перерыва, который, как правило, расхолаживает, - всегда тяжело, и не только "Зениту", поэтому я бы нисколько не удивился ничейному результату. По этой причине критиканов прошу успокоиться и не рвать от злорадства рубаху на своей груди.
Все важные матчи для команды из Санкт-Петербурга впереди, так что посмотрим, что будет дальше. И только тогда можно будет делать какие - то выводы.
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:53
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
    вчера в 14:52
      STVA 1
      STVA 1 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
      вчера в 14:50
      Не буду спорить!Останусь при своем мнении
      Agamaga_05
      Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 14:49
      Здравия желаю, Виктор!
      А почему только второй год, а не с первого его сезона?))
      Только представьте уровень чемпионата, если даже такой тренер берет Лигу из года в год.
      Не зря я не смотрю матчи.
      Константин Белых
      Константин Белых
      вчера в 14:47
        Alex_67
        Alex_67
        вчера в 14:42
        Что происходит? Какого черта Газпром тратит на деградирующих команду и тренера? И тратит огромные деньги , которые по Конституции принадлежат государству. Ведь Семак не управляет игроками, он надеется только на авось...
        shlomo
        shlomo
        вчера в 14:41
        "Оренбург" провел первый хороший матч при Слишковиче, но и его проиграл. Означает ли это, что команда пришла в себя и начнет теперь набирать очки с более слабыми соперниками? Скорее нет.
        Во-первых, "Зенит" сейчас слабый, и все матчи даются ему тяжело. Во-вторых, игра дома с лидером не имеет ничего общего с игрой с аутсайдерами в гостях. "Оренбург" дома всегда дает топам бой.
        Димон Булыкин
        Димон Булыкин ответ STVA 1 (раскрыть)
        вчера в 14:41
        Тут не согласен. Даже Анчелотти Мбаппе не просил) Прихоть богатого руководства - это прихоть богатого руководства)
        STVA 1
        STVA 1 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
        вчера в 14:38
        Ну тогда он реально не тренер если покупают ему того кто ему не нужен! Тупо - терпила!
        Димон Булыкин
        Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 14:37
        Семак не блещет, но и Соболева он не просил покупать. Типичная покупка руководства Зенита, лишь бы что-то показать руководству Спартака.

        Ну а при Семаке Зенит интересно более менее играл в первый год после ухода Дзюбы… Хотя, скорее всего, это потому что Малком смог полностью раскрыться. Дзюба своим эгом не давал это в полной мере сделать.
        STVA 1
        STVA 1
        вчера в 14:36
        Игру не смотрел ! Ну раз сами болелы Зенита "хвалют" СерОжу , то уж куда мне с выводами!
        Вот только одно из немногих фраз в чате матча на одном из известных сайтов:"Сильные сомнения есть на будущие победы Зени с такой игрой. Даже у буков терпение кончится тянуть результат!"
        Судя по всему Оренбургу не должно быть стыдно за результат! Тем более с 38 мин играли в меньшинстве!
        K Z
        K Z
        вчера в 14:34
        Говорил и говорю что Семак не тренер. Надо Зениту пока не поздно искать другого пусть и иностранца но зато заряжающего команду. А Семак не знает что делать,как быть. Весь Зенит развалил тренеришка! Не зря его все называют физруком. Команда - позор!!!
        Гость
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