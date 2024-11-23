«Зенит» вырвал победу в матче с «Оренбургом» на 90+6-й минуте

«Оренбург» уступил «Зениту» в матче 16-го тура РПЛ (0:1).
На 38-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Александр Коваленко. Победный для петербуржцев гол забил Александр Ерохин на 90+6-й.
Южноуральская команда занимает 16-е место в чемпионате России (8 очков). «Зенит» идёт 1-м (39 баллов).
Ну а при Семаке Зенит интересно более менее играл в первый год после ухода Дзюбы… Хотя, скорее всего, это потому что Малком смог полностью раскрыться. Дзюба своим эгом не давал это в полной мере сделать.
Ну а при Семаке Зенит интересно более менее играл в первый год после ухода Дзюбы… Хотя, скорее всего, это потому что Малком смог полностью раскрыться. Дзюба своим эгом не давал это в полной мере сделать.
Во-первых, "Зенит" сейчас слабый, и все матчи даются ему тяжело. Во-вторых, игра дома с лидером не имеет ничего общего с игрой с аутсайдерами в гостях. "Оренбург" дома всегда дает топам бой.
Во-первых, "Зенит" сейчас слабый, и все матчи даются ему тяжело. Во-вторых, игра дома с лидером не имеет ничего общего с игрой с аутсайдерами в гостях. "Оренбург" дома всегда дает топам бой.
Пожалуй, это не совсем так. Первые 4 года Семак неплохо работал, уверенно побеждал, а главное, что Зенит играл в добротный, интересный футбол, имел своё лицо. Но потом, видимо почувствовав отсутствие конкуренции в чемпионате, Семак перестал совершенствоваться и начал понемногу деградировать. Видимо, его всё устраивало. Но с каждым годом, Зенит начинал опускаться ниже положенного уровня, а весной этого года прозвучал даже не колокол, а набат. Сегодняшняя игра лишь дополнение к сказанному...
У Семака- все, постепенно опускаются ниже плинтуса, это его тренерский уровень.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝😉😉😉😉😉😉😉🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
Пожалуй, это не совсем так. Первые 4 года Семак неплохо работал, уверенно побеждал, а главное, что Зенит играл в добротный, интересный футбол, имел своё лицо. Но потом, видимо почувствовав отсутствие конкуренции в чемпионате, Семак перестал совершенствоваться и начал понемногу деградировать. Видимо, его всё устраивало. Но с каждым годом, Зенит начинал опускаться ниже положенного уровня, а весной этого года прозвучал даже не колокол, а набат. Сегодняшняя игра лишь дополнение к сказанному...
У Семака- все, постепенно опускаются ниже плинтуса, это его тренерский уровень.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝😉😉😉😉😉😉😉🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋