«Зенит» вырвал победу в матче с «Оренбургом» на 90+6-й минуте

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вчера, 14:03

«Оренбург» уступил «Зениту» в матче 16-го тура РПЛ (0:1).

На 38-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Александр Коваленко. Победный для петербуржцев гол забил Александр Ерохин на 90+6-й.

Южноуральская команда занимает 16-е место в чемпионате России (8 очков). «Зенит» идёт 1-м (39 баллов).