Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Динамо» упустило победу в матче с «Факелом»

вчера, 18:39
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Факел» сыграл вничью с московским «Динамо» во встрече 16-го тура РПЛ (1:1).

На 26-й минуте полузащитник гостей Даниил Фомин открыл счёт в матче, а на 90+9-й минуте игрок «Факела» Николай Гиоргобиани провёл ответный мяч.

«Факел» занимает 14-е место в чемпионате России (13 очков). «Динамо» идёт 5-м (31 балл).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Крылья Советов» выиграли у «Ахмата» в РПЛ
Вчера, 15:52
«Торпедо» одержало гостевую победу над «Соколом» в матче Первой лиги
Вчера, 14:57
«Расинг» обыграл «Крузейро» и стал победителем Южноамериканского кубка
Вчера, 08:21
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной»
Вчера, 00:56
Гол Митровича не помог клубу «Аль-Хиляль» переиграть «Аль-Халедж»
Вчера, 00:47
«Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Сити» в матче Премьер-Лиги
23 ноября
Сортировать
Все комментарии
Ев17
Ев17
сегодня в 06:34
нет альтернативы Тюкавину с Нгамалё, даже ели они и не в лучшей форме, такое ощущение, что без нападающих играли
112910415
112910415
сегодня в 05:08
тренер прекрасен !
но лучше его видеть на расстоянии !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:41
Скажу честно, я не помню такой эпизод.. Если речь идет о защитнике Динамо.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:36, ред.
Я тебе расскажу. Да, сыграл, хотя без повтора трудно было сразу однозначно определить. Но с одного ракурса, было отчетливо видно, как Фернандес, отворачиваясь от мяча, кистью руки задел мяч, летящий непосредственно в ворота. Причем, это было в момент движения корпусом. Единственное, что сложно было понять, это то, что мяч отскочил в кисть от локтя или напрямую попал в руку. Но в любом случае, на VAR обязаны были отреагировать и проверить, но этого не сделали. Думаю, если бы подобное случилось в штрафной Факела- результат был бы иным.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:26
Ну хоть кто то внимательно смотрит....уже хорошо...
Поговаривают арбитр Чистяков был менее внимателен....
Расскажите Фернандес сыграл рукой на 45-й минуте ???
Или нет...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:06
А лучше потеряло бы 100 рублей...)))
Моё Почтение, Маэстро!!!
Capral
Capral
вчера в 22:57, ред.
    smiliel
    smiliel
    вчера в 22:50
    Эта нудная игра, да ещё и на удержание счёта в испронении Динамо уже начинает надоедать.
    Личке надо сказать спасибо и прощаться. Он достиг своего потолка. Команда перестала прогрессировать и скатывается до уровня середняка.
    alexamit
    alexamit
    вчера в 21:23
    Ну что можно написать про Динамо?Просто 63!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 20:26
    Вполне возможно, как и то, что в ворота Зенита в игре с Ахматом судья почему то не назначил пенальти и ЭСК это признал. А интересно почему? А Факел сегодня играл лучше и должен был побеждать. Я внимательно игру смотрел и мне это понятно.
    stanichnik
    stanichnik ответ Gotlib (раскрыть)
    вчера в 19:54, ред.
    Доброго Здоровья,Gotlib!
    Как показывает статистика, у команд ведущих борьбу за выживание, как правило второе дыхание открывается в последней четверти чемпионата и вот в этих играх они особенно опасны. И если посмотрите в календарь, то у Динамо на финише соперники боле менее равные по силам, во всяком случае на текущий момент. А вообще до перерыва ещё две игры с командами из подвала, и если и с Ахматом и Химками будут потери очков, то мы вместе с турнирными очками можем потерять и Главного тренера перед Новым Годом.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Храневец
    Храневец
    вчера в 19:50
    Все болезни от нервов ,один триппер от удовольствия ! Поэтому не переживаю !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:50
    Весь Воронеж с Праздником !!!
    Ибо как ещё назвать гол на 99-й минуте....
    За любым старанием следует вознаграждение за него....пусть и через 9 минут после основного времени....

    Пятибратов продолжает хорошо работать.....
    7 последних игр - лишь одно поражение.....и то в Москве против Локомотива из Москвы....где судья (почему то) назначил два пенальти в ворота Факела....
    Gotlib
    Gotlib
    вчера в 19:43, ред.
    Команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, более опасны, чем середняки или даже лидеры, так как настраиваются на игру. Динамо не хватало именно настроя и это было заметно. Личка не может найти нужные слова для мотивации футболистов. Отсюда и результат.
    shur
    shur ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:38
    ...и не только Маху...!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:32
    По размеру бюджета Спартак должен быть вторым- третьим Не ниже. С Краснодаром. Далее Локо - 4-5, далее Динамо 4- 5 и ЦСКА -6. Все по ранжиру. А Спартак будет в медалях. т.е. в призах.Как и должно быть
    Futurista
    Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:29
    Вот вы тут недавно спрашивали чем 5-е место отличается от 6-го...а в итоге уже 4-е)...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
    вчера в 19:28
    А я в Воронеж из Москвы на автобусе езжу. 6 часов по платной "Дон". На поезде дольше.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:25
    Динамо маху дало)...
    Николай 1
    Николай 1
    вчера в 19:23, ред.
    Согласен с общим настроением комментариев. Добавлю только, что по "гениальности" решению Лички устроить замену на 90+7 минуте, тем самым добавив к добавленному времени ещё как минимум пол минуты или минуту, как сейчас говорят "АналоГовнет".
    И, мой прогноз относительно итогового 7- 9-го места в итоговой таблице кажется может сбыться. Печально - ожидаемо это всё.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
    вчера в 19:16
    Факел точно останется в РПЛ. В городе очень любят футбол, ходят на стадион независимо от погоды. Факел нужен РПЛ и будет там. Да и по игре далеко не худший!
    55dqsf9uzv9d
    55dqsf9uzv9d
    вчера в 19:14, ред.
    Динамо в этом сезоне устало бороться за чемпионство с тренером-физруком.
    2359dravxev3
    2359dravxev3
    вчера в 19:10
    Динамо с такой игрой движется не в ту сторону турнирной таблицы.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 19:05, ред.
    Ну в чём дело, ма-ь вашу. Опять время стали тянуть ? Если так, то и заслужили то, что заслужили, т.е. очко вместо трёх.. Эх, вы, растяпы, постепенно отваливаетесь от чемпионской гонки, а жаль...Лично у меня только на вас надежда была. По - видимому, зря надеялся. Ладно бы с лидером играли...
    Разозлила меня что - то эта ничья. Не расстроила, а именно разозлила.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:04
    Воронежцы бились своим грошевым, по цене игроков, составом и золотым по самоотдаче...
    С учётом того, что Динамо "не последняя" команда РПЛ ничья скорее в пользу Факела!
    Птичка по зёрнышку и болельщикам сердца России радость.
    hkrb82kz94vj
    hkrb82kz94vj
    вчера в 18:59
    Счет очень порадовал, Факел мог и выиграть.
    баск
    баск
    вчера в 18:56
    Прокатились в Воронеж на поезде, страну чуток посмотрели, пусть хоть и из окошка, но тоже неплохо..)
    Впали, видимо, в сентиментальность и отработали в матче неубедительно.

    Удивил эксперимент Лички по выходу Маухуба вместо Тюкавина.
    Это было странным решением, Маухуб далековат ещё от того, чтобы занять место Кости в основе.

    Да, у Тюкавина пока сбит прицел, но он один из лучших в лиге (повторюсь- во всей лиге) по созданным голевым моментам, в его отсутствие структура игры нарушилась и атакующего Динамо сегодня по сути не было.

    Что касается Маухуба- парень он перспективный, интересный, но его опыт ограничивается считанными матчами за молодёжку Марокко и играми в слабеньком чемпионате этой страны, где добрая половина лиги стоит как один Ахмат.

    Выход того же Тюкавина и Карраскаля в последние 20 минут ничего уже не изменил, хозяева поймали кураж и поддавливали крепенько, пожар в штрафной Динамо возникал не раз, а при выходе из обороны мяч у нас не держался почти совсем.

    По игре в целом- Факел был лучше, и намного, заслужил не только ничью, но пожалуй и победу. Ему не хватает мастерства в завешении, иначе сегодня
    он добился бы большего.

    У Динамо же кроме отличного голевого удара Фомина и вспомнить нечего, разве что упущенный момент Фернандеса, да немного неточный удар головой Тюкавина в одном из редких контратакующих выпадов.
    Ох уж эти эксперименты..
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 18:51
    Не Динамо упустило победу, а Факел вырвал ничью. А ещё недавно некоторые игроки болтали о видах на чемпионство. Теперь, скорее всего, Динамо можно исключить из числа претендентов на Золото... Не готовы они к борьбе.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 18:48
    В первом тайме, как это говорится, "результат не вытекал из логики событий, происходящих на поле." Факел резво начал, нагнетал, Каштанов забил, правда малехо из офсайда, потом не забил из вполне себе удобной позиции, а все это время футболисты Динамо условно в Воронеж еще не приехали, ну или из раздевалки на поле не вышли. А потом, как говорится в устном народном творчестве, "вдруг откуда не возьмись, появился... сумасшедший по исполнению удар Фомина" и здоров-привет, на табло 0-1. В тайме втором картина особо не поменялась. Фернандес мог конечно закрыть вопрос, как впрочем и Тюкавин, но не срослось. Ну а футболистам "Факела" - "безумству храбрых поем мы песню". Бились до последнего и были вознаграждены. Как говорил Маменко в одной из своих миниатюр "публика неистовствовала." Как-то так с моей колокольни.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:48
    Оно просто потеряло видение поля, партнёров и ничего удивительного что запороло всю игру.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     