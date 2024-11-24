«Динамо» упустило победу в матче с «Факелом»

«Факел» сыграл вничью с московским «Динамо» во встрече 16-го тура РПЛ (1:1).
На 26-й минуте полузащитник гостей Даниил Фомин открыл счёт в матче, а на 90+9-й минуте игрок «Факела» Николай Гиоргобиани провёл ответный мяч.
«Факел» занимает 14-е место в чемпионате России (13 очков). «Динамо» идёт 5-м (31 балл).
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Впали, видимо, в сентиментальность и отработали в матче неубедительно.
Удивил эксперимент Лички по выходу Маухуба вместо Тюкавина.
Это было странным решением, Маухуб далековат ещё от того, чтобы занять место Кости в основе.
Да, у Тюкавина пока сбит прицел, но он один из лучших в лиге (повторюсь- во всей лиге) по созданным голевым моментам, в его отсутствие структура игры нарушилась и атакующего Динамо сегодня по сути не было.
Что касается Маухуба- парень он перспективный, интересный, но его опыт ограничивается считанными матчами за молодёжку Марокко и играми в слабеньком чемпионате этой страны, где добрая половина лиги стоит как один Ахмат.
Выход того же Тюкавина и Карраскаля в последние 20 минут ничего уже не изменил, хозяева поймали кураж и поддавливали крепенько, пожар в штрафной Динамо возникал не раз, а при выходе из обороны мяч у нас не держался почти совсем.
По игре в целом- Факел был лучше, и намного, заслужил не только ничью, но пожалуй и победу. Ему не хватает мастерства в завешении, иначе сегодня
он добился бы большего.
У Динамо же кроме отличного голевого удара Фомина и вспомнить нечего, разве что упущенный момент Фернандеса, да немного неточный удар головой Тюкавина в одном из редких контратакующих выпадов.
Ох уж эти эксперименты..
Впали, видимо, в сентиментальность и отработали в матче неубедительно.
Удивил эксперимент Лички по выходу Маухуба вместо Тюкавина.
Это было странным решением, Маухуб далековат ещё от того, чтобы занять место Кости в основе.
Да, у Тюкавина пока сбит прицел, но он один из лучших в лиге (повторюсь- во всей лиге) по созданным голевым моментам, в его отсутствие структура игры нарушилась и атакующего Динамо сегодня по сути не было.
Что касается Маухуба- парень он перспективный, интересный, но его опыт ограничивается считанными матчами за молодёжку Марокко и играми в слабеньком чемпионате этой страны, где добрая половина лиги стоит как один Ахмат.
Выход того же Тюкавина и Карраскаля в последние 20 минут ничего уже не изменил, хозяева поймали кураж и поддавливали крепенько, пожар в штрафной Динамо возникал не раз, а при выходе из обороны мяч у нас не держался почти совсем.
По игре в целом- Факел был лучше, и намного, заслужил не только ничью, но пожалуй и победу. Ему не хватает мастерства в завешении, иначе сегодня
он добился бы большего.
У Динамо же кроме отличного голевого удара Фомина и вспомнить нечего, разве что упущенный момент Фернандеса, да немного неточный удар головой Тюкавина в одном из редких контратакующих выпадов.
Ох уж эти эксперименты..