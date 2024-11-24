Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Саутгемптон»

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вчера, 19:01

«Саутгемптон» проиграл «Ливерпулю» (2:3) в матче 12-го тура АПЛ .

На 30-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи. На 42-й минуте Адам Армстронг сравнял счёт. На 56-й минуте Матеуш Фернандеш вывел «Саутгемптон» вперёд. На 65-й минуте Мохамед Салах сравнял счёт. На 82-й минуте Салах вывел «Ливерпуль» вперёд, реализовав пенальти.

«Саутгемптон» идёт на 20-м месте (4 очка), «Ливерпуль» занимает 1-е место (31 очко).