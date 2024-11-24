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Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Саутгемптон»

вчера, 19:01
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Саутгемптон» проиграл «Ливерпулю» (2:3) в матче 12-го тура АПЛ.

На 30-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи. На 42-й минуте Адам Армстронг сравнял счёт. На 56-й минуте Матеуш Фернандеш вывел «Саутгемптон» вперёд. На 65-й минуте Мохамед Салах сравнял счёт. На 82-й минуте Салах вывел «Ливерпуль» вперёд, реализовав пенальти.

«Саутгемптон» идёт на 20-м месте (4 очка), «Ливерпуль» занимает 1-е место (31 очко).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:24
С победой
shur
shur ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:05
...а я игры не видел,но счёт на табло ,как счёт в банке,накопительный!! Египет опять таки рулит,приятно за ветерана,дело Клоппа живёт!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:54
ну как неудачно обработал мяч? это же был не рикошет от тела,а чисто мяч прокатился по руке и ещё было движение от тела ,а не к телу. И если пенальти в ворота Ливерпуля было так себе,хотя скорее всего Да,чем Нет,то уж тут сама очевидность.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:49
порой от простейших голов пользы больше,чем от сверхъкрасивых перекладин и крестовин.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:05
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 20:08
    Очень. Слабо Ливерпуль слабо , чем же крут Салах? Забил простейшие голы
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 20:04
    Первый раз здесь слышу лестные слова про Эдвардса, кроме как от себя. Ты, дух - правильный военный!;)
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    вчера в 20:01
    и это 100 голов Салаха на выезде в матчах АПЛ!
    гроссмейстерский рубеж!
    и мои поздравляю с победой, болельщики Ливерпуля!!!
    вы должны брать титул в этом году))) Арне Слот пришел побеждать!
    конечно, надо отдать должное Эдвардсу, он гений футбольного менеджмента!!!
    1580556558
    1580556558 ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 20:00
    Было уже такое, тоже солидный отрыв к НГ был у Ливерпуля. Только весной все растеряли
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 19:50
    красные не могут если сами себе проблемы не создадут - последняя команда забила дважды, вела в счёте.. но честно говоря святые выглядели реально плохо, наверное заслуженно в конце находятся..
    очки нельзя было терять, красавчики, что вытащили матч! Салах в тысячный раз скажу УМНИЦА!!!
    Собо наконец-то забил, может все же раскроется начнет показывать свой реальный уровень..
    с победой Ливерпуль! Так держать и дальше!!!
    Incredulous
    Incredulous ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 19:44
    Неудачно обработал мяч, после чего когда мяч полетел в сторону поднятой руки, ещё и сделал движение в сторону мяча, по сути обработав его рукой. Действительно, за что тут ставить пенальти.

    Но зато пенальти, поставленный в ворота Ливерпуля, где нарушение произошло явно до линии штрафной, вы предпочли не заметить.

    А может вы так избирательно трактуете правила только потому, что вам как болельщику Ман Сити, очень не выгодна победа Ливерпуля?
    Хотя что я такое говорю, не может быть такого...
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 19:33
    Мо получит ЗМ, ибо заслужил!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 19:29
    Молодцы! Важная победа
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 19:20
    Ливерпуль играет в простой футбол, но никто кроме Арсенала и Ноттингема так и не смогли что-либо противопоставить этому!
    По матчу скажу так, не знаю по какой причине рамку в воротах занял Маккарти, но сегодня "святые" потеряли очки именно благодаря ему!
    Ливерпуль с победой, Салах машина!
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 19:14
    А вот это уже серьёзная заявка на победу в АПЛ... Восемь очков отыграть у самого Ливерпуля будет ой-ой как сложно. Тем более у них сейчас всё в порядке - вот и старая гвардия на ходу. Салах продолжает забивать и он достоин нового контракта. А Саутгемптон тоже молодец, боролся до последнего...,
    1580556558
    1580556558 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 19:13
    Сложно сказать, но касание рукой мяча было. Да и пенальти в ворота Ливерпуля тоже сомнительный
    xajaks
    xajaks
    вчера в 19:13
    Интересно какой повтор на вар смотрели
    1580556558
    1580556558 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    вчера в 19:11
    Игра кошмарная просто, привоз на привозе и привозом погоняет. Ну а пенальти я бы 100%-ми не назвал.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:11
    старина Салах всё так же крут !
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 19:08
    Как оказалось Салах , лучше всех чувствует себя в подобных "качелях"...)
    матос
    матос
    вчера в 19:08
    Мо Салах крут. Ливерпуль укрепляет лидерство , молодцы.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 19:03
    Это не пенальти. Человек просто неудачно обработал мяч. За такое не должны давать пенальти.
    53amxenrvh2u
    53amxenrvh2u
    вчера в 19:02
    Салах проводит отличный сезон и по прежнему полезен
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