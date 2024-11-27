Нападающий ПАОКа Фёдор Чалов рассказал, почему принял решение уехать из России.
По совокупности причин. Все вместе. Даже сейчас посмотреть — сыграл с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед», вернулся в детскую мечту. Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор — это тоже важно. В общем, комплекс причин.
26-летний форвард присоединился к ПАОКу 1 августа 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года.
Уровень свой говорят познать хотим....))
Вдруг мы лучше чем кажемся...в РПЛ...
Только так не бывает...
Вон Тюкавин молодец...познал уровень...и не ездит за моря-океаны...умный наверное...
Уровень свой говорят познать хотим....))
Вдруг мы лучше чем кажемся...в РПЛ...
Только так не бывает...
Вон Тюкавин молодец...познал уровень...и не ездит за моря-океаны...умный наверное...