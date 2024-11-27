Чалов рассказал, почему принял решение уехать из России

Нападающий ПАОКа рассказал, почему принял решение уехать из России.

По совокупности причин. Все вместе. Даже сейчас посмотреть — сыграл с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед», вернулся в детскую мечту. Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор — это тоже важно. В общем, комплекс причин.