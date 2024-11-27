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Чалов рассказал, почему принял решение уехать из России

вчера, 11:44

Нападающий ПАОКа Фёдор Чалов рассказал, почему принял решение уехать из России.

По совокупности причин. Все вместе. Даже сейчас посмотреть — сыграл с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед», вернулся в детскую мечту. Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор — это тоже важно. В общем, комплекс причин.

26-летний форвард присоединился к ПАОКу 1 августа 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 20:54
Ну, и почему артисты 16и, а футболисты патриоты?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:16
То один...Федя...в Испанию подался...теперь другой...в Грецию....
Уровень свой говорят познать хотим....))
Вдруг мы лучше чем кажемся...в РПЛ...
Только так не бывает...
Вон Тюкавин молодец...познал уровень...и не ездит за моря-океаны...умный наверное...
shur
shur ответ r4xbfpx27ppd (раскрыть)
вчера в 16:44
...всё гораздо проще, ВОЗРАСТ...! И второе,конечно же хоть куда-нибудь, хоть кем нибудь, только за бугор,аминь!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:35
Конесно Чалов хочет поиграть в настоящий футбол ...не с условными оренбургами....а с манчестер сити...... Можно понять парня в его мечтах...
Grimexo
Grimexo
вчера в 13:13
Все как-то обтекаемо и неправдоподобно.
p5rz6khdwaqk
p5rz6khdwaqk
вчера в 13:08
Фёдор Чалов сделал важный шаг в своей карьере, решившись на переход в европейский клуб. Это показывает его стремление к развитию и желание испытать себя на новом уровне. Участие в матчах против таких команд, как "Галатасарай" и "Манчестер Юнайтед", безусловно, даёт возможность почувствовать вкус большого футбола и проверить свои силы в борьбе с сильнейшими соперниками. Переезд за границу также помогает расширить горизонты и приобрести новый опыт, что положительно сказывается на личностном росте. Желаю ему успехов в Греции и надеюсь, что он продолжит радовать нас своей игрой!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:58
Про тебя уже все забыли . Вот к чему привёл твой переход, и не более того.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:55
Интересно.... понял свой уровень?
112910415
112910415
вчера в 12:51
странно это, когда так много причин !
ssspartak
ssspartak ответ r4xbfpx27ppd (раскрыть)
вчера в 12:10
Дак может тебе он истинную причину назвал?! На меньшую зарплату, это какую, вместо 10 лямов получит 5? Я уверен что футболисты уровня Чалова не испытывают финансовых трудностей. И не надо городить чепухи из ваших полуполитических намёков-фантазий.
r4xbfpx27ppd
r4xbfpx27ppd
вчера в 12:03
Истинную причину он не раскрывает, но все догадываются почему люди уезжают за границу на меньшую зарплатую
jyrrs6ywkaqp
jyrrs6ywkaqp
вчера в 11:58
Не все причины похоже открыл
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