Сафонов высказался о конкуренции с Доннаруммой

Вратарь ПСЖ после победы над «Тулузой» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Франции прокомментировал свою конкуренцию в команде с . Слова российского игрока приводит источник со ссылкой на DAZN.

Думаю, все наши матчи довольно похожи. Мы делим игру с Джиджи, и у нас есть всего несколько возможностей сделать что-то хорошее и проявить себя. Мы должны создавать больше моментов, чем наши соперники. С Доннаруммой? Это нормальная ситуация. Мы готовимся к подобным ситуациям. На стадионе это может показаться сложным, но для меня это было легко. Да, все было неплохо. У нас нормальная ситуация. Мы работаем вместе и вместе добиваемся прогресса.