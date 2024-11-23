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Сафонов высказался о конкуренции с Доннаруммой

вчера, 13:41

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов после победы над «Тулузой» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Франции прокомментировал свою конкуренцию в команде с Джанлуиджи Доннаруммой. Слова российского игрока приводит источник со ссылкой на DAZN.

Думаю, все наши матчи довольно похожи. Мы делим игру с Джиджи, и у нас есть всего несколько возможностей сделать что-то хорошее и проявить себя. Мы должны создавать больше моментов, чем наши соперники. С Доннаруммой? Это нормальная ситуация. Мы готовимся к подобным ситуациям. На стадионе это может показаться сложным, но для меня это было легко. Да, все было неплохо. У нас нормальная ситуация. Мы работаем вместе и вместе добиваемся прогресса.

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Все комментарии
4vt93hmr7kzc
4vt93hmr7kzc
вчера в 18:10
А для Доннаруммы это так же легко?
a2hjubtapk4n
a2hjubtapk4n
вчера в 18:05
Если конечно это можно назвать конкуренцией))
112910415
112910415
вчера в 16:07
какие - либо необдуманные, залихватские слова могут дорого стоить ...
отсюда общие фразы
mhmtmqj94x6m
mhmtmqj94x6m
вчера в 14:32
По-моему, им с Лёхой Миранчуком тексты для вью пишет один и тот же чел из специального ведомства, поскольку стиль абсолютно идентичен: много шаблонных и аккуратных фраз ни о чём, минимум конкретики и явное желание не сболтнуть чего не того. Парней явно хорошо готовили к заброске за бугор, так что сам Штирлиц отдыхает, курит в сторонке и гуляет по холодку
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:08
Дежурные слова. Но в принципе так и надо. Что бы не наговорить лишнего.
Гость
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