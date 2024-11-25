В «Реал Сосьедаде» сообщили о проблемах Захаряна со здоровьем

В пресс-службе «Реал Сосьедада» сообщили, что у полузащитника сборной России Арсена Захаряна мышечные проблемы.
У игрока проблемы с мышцами. Мы не знаем, когда он сможет вернуться к матчам.
Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Его контракт истекает в июне 2029 года. В текущем сезоне 21-летний атакующий полузащитник не сыграл ни одного матча.
Ранее сообщалось, что Захарян пропустил игру 14-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (0:1) по решению тренерского штаба.
Хорошо устроился пацанчик, заведомо знал- куда и на что едет. Агент, по ходу- тот еще проходимец, если так умело и красиво смог осуществить эту комедию...
Хорошо устроился пацанчик, заведомо знал- куда и на что едет. Агент, по ходу- тот еще проходимец, если так умело и красиво смог осуществить эту комедию...