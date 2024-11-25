В «Реал Сосьедаде» сообщили о проблемах Захаряна со здоровьем

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вчера, 14:10

В пресс-службе «Реал Сосьедада» сообщили, что у полузащитника сборной России мышечные проблемы.

У игрока проблемы с мышцами. Мы не знаем, когда он сможет вернуться к матчам.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Его контракт истекает в июне 2029 года. В текущем сезоне 21-летний атакующий полузащитник не сыграл ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Захарян пропустил игру 14-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (0:1) по решению тренерского штаба.