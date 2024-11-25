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В «Реал Сосьедаде» сообщили о проблемах Захаряна со здоровьем

вчера, 14:10

В пресс-службе «Реал Сосьедада» сообщили, что у полузащитника сборной России Арсена Захаряна мышечные проблемы.

У игрока проблемы с мышцами. Мы не знаем, когда он сможет вернуться к матчам.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Его контракт истекает в июне 2029 года. В текущем сезоне 21-летний атакующий полузащитник не сыграл ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Захарян пропустил игру 14-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (0:1) по решению тренерского штаба.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:56
Здоровья Арсену.
tcbpdue6s2rs
tcbpdue6s2rs
вчера в 15:38
Похоже зря его купили: лечится и лечится.
ssr9an4fp957
ssr9an4fp957
вчера в 14:52
Мышцы Захаряна не переносят испанский климат.
lotsman
lotsman
вчера в 14:46
Опять проблемы?! Кто бы мог подумать?
j65kn4c7j6u9
j65kn4c7j6u9
вчера в 14:35
Захаряном можно даже гордиться, еще никто так не обувал испанцев.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:33
Не опять, а снова...)))
Capral
Capral ответ Василий Копатович (раскрыть)
вчера в 14:32
Когда он востановится? Когда его отправят, обратно в Россию.
Желчи никакой нет, есть элементарное неуважение к молодому карьеристу, который с первого дня, понимая и зная свои возможности, сознательно попёрся в Испанию не ради футбола, а только корысти ради, чтобы сбежать из страны. И вместо того, чтобы учить испанский, учил испанцев русским матюкам. О каком уважении может идти речь?
Василий Копатович
Василий Копатович ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:27
    92k6p78dfr7q
    92k6p78dfr7q
    вчера в 14:19, ред.
    Впору Елене Малышевой заходить на баскское телевидение с циклом передач "Здоровье Захаряна" ну или в выпусках местных новостей в концовочке хотя бы регулярно освещать эту вечную тему: ну а теперь напоследок как всегда о погоде и здоровье Захаряна.

    А вот эта фраза "Мы не знаем, когда он сможет вернуться к матчам" так просто полна трагизма и ощущения, что их кинули как последних лопухов
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 14:18, ред.
    Ну вот, опять проблемы
    Capral
    Capral
    вчера в 14:17, ред.
    Всегда говорил- этот сопляк хитрый малый и неискренний. Ну а те, кто брали это недоразумение в команду- должны понести самое серьезное наказание, потому что истoрия с Захаряном, стала едва ли не самой популярной и смешной на просторах интернета, и даже затмила собой- сообщения про пистона...

    Хорошо устроился пацанчик, заведомо знал- куда и на что едет. Агент, по ходу- тот еще проходимец, если так умело и красиво смог осуществить эту комедию...
    Гость
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