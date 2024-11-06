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Жирков: «Москва, конечно, лучше Лондона»

вчера, 18:40

Бывший футболист «Челси» Юрий Жирков высказался о жизни в Англии.

Не планирую ехать в Англию, потому что нет загранпаспорта. Да и так бы не хотел туда. Мне не понравилось там в плане быта, но в плане футбола там все было хорошо. У меня в Англии были проблемы. Когда переезжаешь в другую страну, всегда возникают трудности.

Москва, конечно, лучше Лондона. Какой город дороже? Не знаю, как сейчас, но Лондон был дороже. Квартиры там тоже дороже снимать. Если брать те года, то и цены на продукты были выше в Англии.

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Жирков Юрий
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:30
Кому как конечно. Но для меня Лондон интереснее Москвы.
Но говоря о ценах, что там выше, Юрка забыл упомянуть главное, что там и зар.платы с пенсией у людей выше.
Юрка был слишком ленивым, о чем в открытую говорил Анчелотти, как и большинство наших игроков, он даже язык не хотел учить. Конечно с таким подходом в Англии будет не легко. И с «успехом» вскоре отправился домой.
shur
shur
вчера в 19:20
...мало играть в футбол в стране где тебе предложили работу, надо хоть немного знать язык, говорить,а главное понимать о чём речь! Знать культуру и историю Клуба, Жирков по всей видимости лентяй,
вообще о чём Я говорю, у нас каждый второй иностранец не в зуб ногой по русски и какое тут знание наших традиций!!!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:57, ред.
Когда приезжаешь в Лондон из Москвы, как будто на 10-15 лет назад переместился. Москва в сотни раз лучше Лондона, да и любого другого города в Европе.

Но вот, что меня радует в Англии, так это отсутствие проблем в получении визы. Никогда с этим проблем не было.
Гость
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