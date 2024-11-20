Миранчук рассказал о разнице между РПЛ и МЛС

Полузащитник клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос о разнице между РПЛ и МЛС.
Я считаю, что чемпионаты MLS и РПЛ разные. Это касается технического оснащения, интенсивности, физических данных. Каждый чемпионат больше направлен в свою сторону. MLS — непростой чемпионат, как может показаться по счетам в играх. Ну и просто другой.
А Миранчуку, пора бы уже знать, что счета бывают только в банке, а в футболе результат игры.
А Миранчуку, пора бы уже знать, что счета бывают только в банке, а в футболе результат игры.