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Миранчук рассказал о разнице между РПЛ и МЛС

вчера, 16:30

Полузащитник клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос о разнице между РПЛ и МЛС.

Я считаю, что чемпионаты MLS и РПЛ разные. Это касается технического оснащения, интенсивности, физических данных. Каждый чемпионат больше направлен в свою сторону. MLS — непростой чемпионат, как может показаться по счетам в играх. Ну и просто другой.

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19 ноября
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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:58
Конечно вспомним, ведь он же НАШ- НАСТОЯЩИЙ, а не втбшевский и мерзкий!!!!!!!
Capral
Capral
вчера в 18:57
Ну хорошо, ты хоть не прячешься под маской, как обычно, фельдфебель. Ты даже не знаешь значения этого слова и точного его перевода, но кругом суёшь его...
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:36
Вот это он сравнил... наверное даже сам не понял что сказал...
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 18:24
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:14
    ...Витя,давай "Число" вспомним,светлая память!!!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 18:02, ред.
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 17:53
      Шоу лига под стареющих звёзд...
      shur
      shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 17:48
      ..яволь,приму к сведению,сэр!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
      вчера в 17:45
      Надо отвечать Биттэ шён на такой вопрос
      shur
      shur ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 17:38, ред.
      ..Яволь!!!
      Capral
      Capral ответ shur (раскрыть)
      вчера в 17:37
      Согласен- со всем тобою сказанным!!!!!!! Но где Орден Ленина на стяге???!!!
      shur
      shur ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 17:23
      ...любая мелочь в жизни,когда она хоть немного меняет настроение,
      поведение,аппетит,давление,состояние желудка, должна приносит тебе старина радость и желание двигаться дальше! Как там у классиков:"Заграница нам поможет!", к тебе это не относится,ты уже там!(Шутка)
      112910415
      112910415
      вчера в 17:21
      похоже, он пока ничего не понял !
      sv_1969
      sv_1969 ответ ysvaeed9b4qg (раскрыть)
      вчера в 17:11
        ysvaeed9b4qg
        ysvaeed9b4qg
        вчера в 17:06
        Похоже какой-то матёрый чиновник учил Лёху говорить так, чтобы звучало убедительно, длинно, но абсолютно нихрена не понятно. Либо в специальном ведомстве тщательно готовили к заброске в тыл противнику как глубоко законспирированного агента, чтобы ни слова лишнего не сболтнул за бугром шпионам из МЛС про нашу суперскую РПЛ и секреты мастерства Оренбурга и Факела
        Capral
        Capral ответ shur (раскрыть)
        вчера в 17:05
        Привет, Санёк!!!
        Про Светличную не знал... Светлая ей Память.
        Погода холодная+3. Но через пару дней обещают до +15.
        Здоровье оставляет желать лучшего, кроме всего- возраст. Сижу на диете.)))
        Хочется выпить, но нельзя.(((
        ne gusta
        ne gusta
        вчера в 17:05
        РПЛ сильнее МЛС, а без Месси, Суареса и других МЛС вообще несерьёзно.
        shur
        shur ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 17:00
        ...Витя,привет, что с погодой в Deutschland(как здоровье)...у нас в белокаменной был снег на фоне тепла, Светличную похоронили...!
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 16:57
        В общем все ясно что ничего не ясно))
        Сэмюэль Колупаев
        Сэмюэль Колупаев
        вчера в 16:56
        Очень подробно рассказал об отличиях - просто разные.
        Capral
        Capral
        вчера в 16:52
        Обычная любительская лига, с признаками неприкрытого шоу, как всё в США. Недавно, Миранчук заявил, что в МЛС, главный акцент делается на атаку, дабы, повеселить публику и придать особый интерес к этому соревнованию, а обороне собственных собственных ворот уделяется мало внимания. То-есть, другими словами- создать атакующий ажиотаж, в угоду толстосумам пришедшим повеселиться. Всем известно, что только присутствие Месси в МЛС делает этот турнир популярным и привлекает к себе особое внимание. Но я уверен, как только, он закончит выступления в МЛС- разговоров об этой лиге сразу станет меньше...

        А Миранчуку, пора бы уже знать, что счета бывают только в банке, а в футболе результат игры.
        shur
        shur ответ stanichnik (раскрыть)
        вчера в 16:49, ред.
        ...жена смотрит ящик и оттуда доносится слово :" Размытый"...как нельзя кстати, Лёша ляпнул не о чём, а вроде бы взрослый мальчик!!!
        Romeo 777
        Romeo 777
        вчера в 16:47
        Ясно-понятно 😁 уровни РПЛ и МЛС примерно одинаковые…в РПЛ хотя бы все игроки профессионалы))
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
        вчера в 16:45
        На сайте уже было мнение на этот счет и достаточно аргументированное от информированного пользователя. С учетом составов некоторых клубов, уровня тренеров и т.д он назвал MLS лигой "гинекологов и проктологов" с учетом рода основных занятий ряда игроков. Возможно это и так. Во всяком случае, тот уровень, что показал Миранчук в игре с Сирией был очень невысок и видимо эта лига реально такая. Пониже РПЛ даже будет.
        stanichnik
        stanichnik
        вчера в 16:35
        Никакой конкретики, хотелось бы более развёрнутого ответа от футболиста.
        Alex_67
        Alex_67
        вчера в 16:34
        Так в чем разница?
        Гость
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