«Интер Майами» объявил о продлении контракта с Луисом Суаресом

Пресс-служба «Интер Майами» объявила о продлении контракта с нападающим Луисом Суаресом.
Новое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2025 в МЛС.
Пресс-служба «Интер Майами» объявила о продлении контракта с нападающим Луисом Суаресом.
Новое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2025 в МЛС.
Я к чему, очевидно большинство европейцев предпочитает смотреть
наш футбол тот, что идёт в Европе с известными,прославленными
футболистами, а что там за океаном мало кому интересно!
Я к чему, очевидно большинство европейцев предпочитает смотреть
наш футбол тот, что идёт в Европе с известными,прославленными
футболистами, а что там за океаном мало кому интересно!