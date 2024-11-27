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«Интер Майами» объявил о продлении контракта с Луисом Суаресом

вчера, 18:37

Пресс-служба «Интер Майами» объявила о продлении контракта с нападающим Луисом Суаресом.

Новое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2025 в МЛС.

«Интер Майами» объявил о продлении контракта с Луисом Суаресом

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Все комментарии
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 21:04
Что ты, милый, нос повесил?. 😄
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:43
Продолжение известной саги - америкосы любят подобные проекты...)))
shur
shur
вчера в 19:08
...вот это продолжение пенсии, Кландайк отдыхает! Золотая жила!
Я к чему, очевидно большинство европейцев предпочитает смотреть
наш футбол тот, что идёт в Европе с известными,прославленными
футболистами, а что там за океаном мало кому интересно!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:58
Луис это важная часть команды наряду с Месси и продление его контракта говорит об этом
112910415
112910415
вчера в 18:42
есть ещё порох, есть !
Гость
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