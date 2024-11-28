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Руководство Амстердама запретило болельщикам «Лацио» посещать матч ЛЕ

сегодня, 00:27
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)-:-Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио12.12.2024 в 23:00 Не начался

Матч Лиги Европы между «Аяксом» и «Лацио» пройдёт без болельщиков итальянской команды. Об этом сообщил источник со ссылкой на руководство Амстердама, в числе которого мэр, прокуратура и начальник полиции.

Болельщики «Лацио» из Рима не приветствуются в Амстердаме. Риск (криминальных) правоэкстремистских, антисемитских, расистских заявлений и нарушений общественного порядка слишком велик.

Примерами этого являются приветствие Гитлера, изображение свастики и надругательство над образом Анны Франк. Такое поведение носит структурный характер, как во время домашних, так и выездных матчей.

Война в Палестине, Израиле и других странах Ближнего Востока привела к росту печали, гнева и поляризации. Амстердам был потрясён случаями жестокого насилия 7 и 8 ноября вокруг футбольного матча «Аякса» с «Маккаби» из Тель-Авива. Приоритетом руководства является охрана и поддержание общественного порядка, безопасности и спокойствия.

Отмечается, что «Аякс» был уведомлён об этом решении руководством города, при этом клуб не был вовлечён в решение о запрете болельщиков «Лацио».

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Все комментарии
xbdsqx9b2czy
xbdsqx9b2czy
сегодня в 07:45
Да пусть приезжают, если хотят отхватить по полной.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 06:34
Скоро свой фан-айди придумают)))
bx6t7t28cfps
bx6t7t28cfps
сегодня в 04:35
Теперь могут Аякс наказать
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:54
За такое поведение болельщиков я бы запретил посещать и домашние поединки
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:33
Всё для болельщиков ... , видимо болельщики плохие...
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