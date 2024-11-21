КДК РФС дисквалифицировал защитника «Спартака» Рябчука на два матча

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вчера, 16:44

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал на два матча футболиста «Спартака» , который получил красную карточку в игре с «Ростовом», об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц.

«Ростов» 5 ноября в Москве обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. На 86‑й минуте Рябчук был удален с поля за удар шипами в ногу полузащитнику «Ростова» .

Таким образом, Рябчук пропустит ответный матч «красно‑белых» против Ростова, который состоится 27 ноября.