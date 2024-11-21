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КДК РФС дисквалифицировал защитника «Спартака» Рябчука на два матча

вчера, 16:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча футболиста «Спартака» Олега Рябчука, который получил красную карточку в игре с «Ростовом», об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц.

«Ростов» 5 ноября в Москве обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. На 86‑й минуте Рябчук был удален с поля за удар шипами в ногу полузащитнику «Ростова» Ивану Комарову.

Таким образом, Рябчук пропустит ответный матч «красно‑белых» против Ростова, который состоится 27 ноября.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 14:16
так то любая красная-это автоматически пропуск следующей игры..раз добавили срок-значит с осложнением...п.с....футбол-перестал быть-просто игрой....впрочем...он никогда этим и не был!
Сп62
Сп62 ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 07:42
Полностью согласен. В штрафной при стандартах идёт настоящая борьба напоминающая разборки на рынке.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:12
Футбол меняется постоянно в грубую сторону, большие любители такого футбола, комментаторы "матч тв", называют его - силовым. Захваты, удержания, толчки, провокации с катанием в предсмертных судорогах по полю, руки "работают" лучше, чем ноги и мозги. Ещё 10...15 лет, и футбол, в классическом понимании, превратится в американский соккер, конечно, утрирую, но постоянная т.н. борьба погубит тот футбол, который любили и любят миллионы болельщиков.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:55
Ни чего удивительного . Я думал три дадут...а судьи то чьи....)
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:21
Это коммерческая тайна КДК)...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:02, ред.
Да, это конечно потеря, один из немногих в Спартаке кто хотя бы пытается играть. Ну вот пришло время оценить ещё один бездарный трансфер Амарала, а именно Мангаша в основном составе. С Ростовом как раз больше в атаку надо будет играть, португальский Марио под такие задачи вроде как больше подходит чем под оборонительные.
lotsman
lotsman
вчера в 18:01
Вполне оправдано. Нарушение было очень грубым.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:53
Заслужил, хотя это было по неосторожности. Парень он очень добрый
ne gusta
ne gusta
вчера в 17:21
Обычно же один дают, иногда вообще красную не дают, когда судьям ....
fj5majcp952h
fj5majcp952h
вчера в 17:01
За такие удары по ногам нужно наказывать гораздо строже.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:00
А штраф какой выписали !?)))
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