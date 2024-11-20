«Тоттенхэм» подал апелляцию на срок дисквалификации Бентанкура

«Тоттенхэм» объявил о подаче апелляции на длительность дисквалификации полузащитника Родриго Бентанкура. Пресс-служба клуба отмечает:
Хотя мы принимаем обвинительный приговор в отношении Родриго независимой регулирующей комиссии, мы считаем, что последующее наказание является суровым.
Родриго останется отстранённым от внутренних соревнований, пока рассматривается апелляция, и клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев в течение этого времени.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!