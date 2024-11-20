Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Тоттенхэм» подал апелляцию на срок дисквалификации Бентанкура

вчера, 18:11

«Тоттенхэм» объявил о подаче апелляции на длительность дисквалификации полузащитника Родриго Бентанкура. Пресс-служба клуба отмечает:

Хотя мы принимаем обвинительный приговор в отношении Родриго независимой регулирующей комиссии, мы считаем, что последующее наказание является суровым.

Родриго останется отстранённым от внутренних соревнований, пока рассматривается апелляция, и клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев в течение этого времени.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСборной Косова засчитали техническое поражение в матче с Румынией
Вчера, 17:26
Чалханоглу могут отстранить на 2-3 матча
19 ноября
Кунг-фу Кантона, укус Суареса и глупая шутка Бентанкура. Дикие дисквалификации в английском футболе
18 ноябряВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
ОфициальноФА дисквалифицировала хавбека «Тоттенхэма» на 7 матчей за шутку о корейцах
18 ноября
«Лион» отправится в Лигу 2, если серьёзно не улучшит финансовое состояние
15 ноября
«Спартак» и «Локомотив» получили штрафы по итогам кубковых матчей
15 ноября
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:03
Для любого европейца все азиаты похожи, как дети одного родителя, равно, как и европейцы для азиатов, спросите любого китайца он это подтвердит. Не думаю, что Родриго хотел как-то унизить своего корейского одноклубника своей шуткой. Но на мой взгляд семь матчей это перебор, а штраф в сто тысяч фунтов это вообще стоит обжаловать не в регулирующей комиссии, а в суде. Хотя у них там в королевстве свои причуды, но и оставлять так тоже нельзя и сам Сон должен проявить разум и требовать снисхождения к Бентанкуру.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:40
Ну что, Бентанкур, пошутил ты очень удачно - иной грубый фол дешевле обходится... Теперь самое время сходить в мастерскую и пришить на рот молнию. И радуйся, что шутка касалась корейца... Негры и гомосеки обойдутся гораздо дороже.
Вещий
Вещий
вчера в 18:38
Думаю что Апелляция пролетит мимо цели...
ne gusta
ne gusta
вчера в 18:32
Уменьшат максимум на один матч, не больше.
ayebx5b4kyg4
ayebx5b4kyg4
вчера в 18:13
Лучше не злите корейцев, а то худо будет!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 