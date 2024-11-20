«Тоттенхэм» подал апелляцию на срок дисквалификации Бентанкура

«Тоттенхэм» объявил о подаче апелляции на длительность дисквалификации полузащитника . Пресс-служба клуба отмечает:

Хотя мы принимаем обвинительный приговор в отношении Родриго независимой регулирующей комиссии, мы считаем, что последующее наказание является суровым.

Родриго останется отстранённым от внутренних соревнований, пока рассматривается апелляция, и клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев в течение этого времени.