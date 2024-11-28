У президента «Урала» Иванова онкология

Президент «Урала» Григорий Иванов лечится от онкологического заболевания в Германии и стал меньше заниматься делами клуба. Если по итогам сезона «шмели» не смогут вернуться в РПЛ, то велика вероятность, что Иванова попросят покинуть свой пост.
Сообщается, что после вылета «Урала» в Первую лигу руководство Свердловской области постепенно сократило финансирование клуба на 60 %.
После двадцати туров «шмели» занимают третью строчку в турнирной таблице (зона стыковых матчей). Напомним, вчера в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Урал» обыграл «Химки».