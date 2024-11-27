Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Бывший футболист «Алании» стал кандидатом в президенты Грузии

вчера, 21:37

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» представила кандидатуру депутата и бывшего футболиста Михаила Кавелашвили на пост президента страны.

Парламент Грузии во вторник утвердил дату проведения выборов, они пройдут 14 декабря, а инаугурация запланирована на 29 декабря.

Кавелашвили в качестве игрока выступал за тбилисское «Динамо», владикавказскую «Аланию», английский «Манчестер Сити», швейцарские «Грассхоппер», «Цюрих» и «Люцерн». Также он выступал за сборную Грузии. В 2016 году стал депутатом парламента от правящей партии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tass.ru
Бразильский защитник «Химок» заявил о желании играть за сборную России
Вчера, 19:56
Ван ден Берг объяснил причину своего ухода из «Ливерпуля»
26 ноября
Экс‑футболист «Краснодара» Сигурдссон хочет получить российский паспорт
25 ноября
Фигуристка Туктамышева заявила о желании выступить за «Зенит»
25 ноября
Соболев: «Как только ты где-то оступаешься, то сразу идёт критика»
25 ноября
Бывшему игроку «Эвертона» предложили работу в качестве водителя
25 ноября
Все комментарии
nrj33tv7r2d8
nrj33tv7r2d8
сегодня в 05:00
А, что клоуны уже перевелись?
xe9rfkhvmc97
xe9rfkhvmc97
вчера в 22:55
В Грузии бывшие футболисты в почёте
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 