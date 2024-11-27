Бывший футболист «Алании» стал кандидатом в президенты Грузии

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вчера, 21:37

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» представила кандидатуру депутата и бывшего футболиста Михаила Кавелашвили на пост президента страны.

Парламент Грузии во вторник утвердил дату проведения выборов, они пройдут 14 декабря, а инаугурация запланирована на 29 декабря.

Кавелашвили в качестве игрока выступал за тбилисское «Динамо», владикавказскую «Аланию», английский «Манчестер Сити», швейцарские «Грассхоппер», «Цюрих» и «Люцерн». Также он выступал за сборную Грузии. В 2016 году стал депутатом парламента от правящей партии.