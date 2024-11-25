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Фигуристка Туктамышева заявила о желании выступить за «Зенит»

вчера, 17:10

Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о желании выступить за «Зенит».

Я 100 процентов выйду за «Зенит». Очень люблю играть в футбол. Бывало, что в межсезонье мы разминаемся как раз игрой в футбол. Так, например, часто делал Плющенко. Это прекрасно разогревает, развивает реакцию. Я больше бы оборонялась, чем атаковала.

Ранее олимпийская чемпионка Евгения Медведева вышла в выставочном матче «Динамо» Москва с «Амкалом». Также в матче принял участие и актер Павел Деревянко.

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Зенит
Источник: kp.ru
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Все комментарии
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 20:04
А чего бы и не взять красотку
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:07, ред.
На замену условного Родригао можно попробовать...
112910415
112910415
вчера в 18:10
а воздержаться-то никак не получится ?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:38
А глупость, оказывается, передается на расстоянии...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:37
Вспомнилась пословица: " Когда коту делать , то он **** лижет)))"
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:14
Да вы, уж лучше , девчата , организуйте там у себя сразу- фигурное катание с мячом , и всё будет "тип - топ"...)
Гость
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