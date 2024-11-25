Фигуристка Туктамышева заявила о желании выступить за «Зенит»

Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о желании выступить за «Зенит».
Я 100 процентов выйду за «Зенит». Очень люблю играть в футбол. Бывало, что в межсезонье мы разминаемся как раз игрой в футбол. Так, например, часто делал Плющенко. Это прекрасно разогревает, развивает реакцию. Я больше бы оборонялась, чем атаковала.
Ранее олимпийская чемпионка Евгения Медведева вышла в выставочном матче «Динамо» Москва с «Амкалом». Также в матче принял участие и актер Павел Деревянко.