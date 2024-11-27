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Бразильский защитник «Химок» заявил о желании играть за сборную России

вчера, 19:56

Бразильский защитник «Химок» Ориньо сообщил источнику об интересе к получению гражданства России и желании выступать за сборную страны.

У меня большой интерес к получению российского гражданства. Я хочу продолжать играть в России. Общаюсь со своим агентом насчёт этого, будет видно — возможно, скоро начнётся процесс получения паспорта. Я могу и хочу играть в сборной России.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:35
узнал про разницу в налогах и сильно впечатлился ! )
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:25
Бразильский защитник «Химок» заявил о желании играть за сборную России.
... Я могу и хочу играть в сборной России...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394168/orino-himki 27.11.2024

- Ну, слава богу, хоть не в президенты метит...
pkwc7crgrx8s
pkwc7crgrx8s
вчера в 20:10
И много еще таких желающих поиграть в такой сборной России.
kmzes6x9rvr2
kmzes6x9rvr2
вчера в 20:06
У нас своих таких хватает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:02
Ориньо - уже возрастной , Валера вряд ли возьмёт - так , что не прокатит...)
Гость
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