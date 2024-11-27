Бразильский защитник «Химок» заявил о желании играть за сборную России.

Бразильский защитник «Химок» Ориньо сообщил источнику об интересе к получению гражданства России и желании выступать за сборную страны.
У меня большой интерес к получению российского гражданства. Я хочу продолжать играть в России. Общаюсь со своим агентом насчёт этого, будет видно — возможно, скоро начнётся процесс получения паспорта. Я могу и хочу играть в сборной России.
... Я могу и хочу играть в сборной России...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394168/orino-himki 27.11.2024
- Ну, слава богу, хоть не в президенты метит...
... Я могу и хочу играть в сборной России...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394168/orino-himki 27.11.2024
- Ну, слава богу, хоть не в президенты метит...