Бразильский защитник «Химок» заявил о желании играть за сборную России.

Бразильский защитник «Химок» сообщил источнику об интересе к получению гражданства России и желании выступать за сборную страны.

У меня большой интерес к получению российского гражданства. Я хочу продолжать играть в России. Общаюсь со своим агентом насчёт этого, будет видно — возможно, скоро начнётся процесс получения паспорта. Я могу и хочу играть в сборной России.