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В «Реале» считают, что Мбаппе нужно время для восстановления формы

вчера, 12:28

В клубе связывают ухудшение показателей нападающего Килиана Мбаппе с нехваткой темпа и напряжения в последние несколько лет выступлений за ПСЖ. В «Реале» считают, что для восстановления кондиций нападающему потребуется некоторое время, но не сомневаются в том, что француз вернется в лучшую форму.

Вчера «Реал» на выезде проиграл «Ливерпулю» (0:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Мбаппе не реализовал пенальти во втором тайме при счете 0:1.

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Все комментарии
y39hfc3qp7g4
y39hfc3qp7g4
вчера в 17:24
Ремня ему хорошего не помешало бы, чтобы сняло блажь!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:17
Мбаппе попал в клуб, в котором, в отличие от ПСЖ, от него ничего не зависит. Прежде всего, результат. У него такие мощные партнёры, что и без него они прекрасно справлялись на всех фронтах. Когда начал играть, подумал, что вот сейчас наведёт шороха своей игрой, что и они, и болельщики будут ложиться штабелями перед ним в восхищении... И вдруг с "удивлением" обнаружил, что он не прима, что он один из многих отличных футболистов, что восхищением и не пахнет, и... потух. Не как огонь на ветру, окончательно, а как фитилёк в керосиновой лампе. Думаю, что этот фитилёк надо немного подправить, и француз снова заиграет во всю мощь. Но опять же, этому могут "помешать" его прекрасные "коллеги по цеху" .
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 16:46
Ещё раз: Дарвин точно ошибся в своей теории эволюции, наглядный пример бегает в футболке Реала.
AleS
AleS
вчера в 15:53
Все было так хорошо, но нет, вот нужен был МБаппе и все тут ))
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 14:45
Это ещё ничего. Лягушонок своей токсичностью выкурит всех сильных игроков , вот тогда и поговорим 😆
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 14:24
А где он её потерял?. В Швеции?.. Или раньше?. 🤔🤭
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:09
Перес не дает развиваться Белингему из за Мбаппе,наоборот гасит талант.
Белингем более разносторонний,больше видящий поле игрок чем Мбаппе.
Без Мбаппе Реал сейчас распологался бы в таблице ЛЧ минимум на четвертом месте.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:45
Форму? Что, мама форму не погладила?
eleven LC
eleven LC
вчера в 13:37
Все кроме Переса понимали что Мбаппе нынешнему Реалу не особо нужен
Килиан похоже ещё не сообразил куда он перешёл, он просто стоит и ждёт мяч, как в ПСЖ
Такими темпами он просто разрушит себе топ карьеру, ведь все видят как хреново он играет
матос
матос
вчера в 13:07
В Томь негра в аренду , пусть там форму набирает ;-)
Артур Шатапов
Артур Шатапов
вчера в 12:43
То бишь отрабатывать хоть чуть-чуть в обороне ему плохая форма мешает?)Ударить в левый угол когда все знают что ты в право бьешь тоже плохая форма помешала, ну и в принципе не бороться и мячи терять постоянно тоже в форме дело, ну это же смешно)
112910415
112910415
вчера в 12:41
может, в аренду его отдать ?
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