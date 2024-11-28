В «Реале» считают, что Мбаппе нужно время для восстановления формы

В клубе связывают ухудшение показателей нападающего Килиана Мбаппе с нехваткой темпа и напряжения в последние несколько лет выступлений за ПСЖ. В «Реале» считают, что для восстановления кондиций нападающему потребуется некоторое время, но не сомневаются в том, что француз вернется в лучшую форму.
Вчера «Реал» на выезде проиграл «Ливерпулю» (0:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Мбаппе не реализовал пенальти во втором тайме при счете 0:1.
Белингем более разносторонний,больше видящий поле игрок чем Мбаппе.
Без Мбаппе Реал сейчас распологался бы в таблице ЛЧ минимум на четвертом месте.
Белингем более разносторонний,больше видящий поле игрок чем Мбаппе.
Без Мбаппе Реал сейчас распологался бы в таблице ЛЧ минимум на четвертом месте.
Килиан похоже ещё не сообразил куда он перешёл, он просто стоит и ждёт мяч, как в ПСЖ
Такими темпами он просто разрушит себе топ карьеру, ведь все видят как хреново он играет
Килиан похоже ещё не сообразил куда он перешёл, он просто стоит и ждёт мяч, как в ПСЖ
Такими темпами он просто разрушит себе топ карьеру, ведь все видят как хреново он играет