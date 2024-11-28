В «Реале» считают, что Мбаппе нужно время для восстановления формы

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вчера, 12:28

В клубе связывают ухудшение показателей нападающего с нехваткой темпа и напряжения в последние несколько лет выступлений за ПСЖ . В «Реале» считают, что для восстановления кондиций нападающему потребуется некоторое время, но не сомневаются в том, что француз вернется в лучшую форму.

Вчера «Реал» на выезде проиграл «Ливерпулю» (0:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Мбаппе не реализовал пенальти во втором тайме при счете 0:1.