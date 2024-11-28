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Анчелотти: «„Реал“ хорошо сражался с самым сложным соперником в Европе»

вчера, 08:29
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал «Ливерпуль» самым сложным соперником в Европе. «Реал» проиграл «Ливерпулю» на выезде в матче 5-го тура Лиги чемпионов (0:2).

Игра была сложной, но мы знали, что так будет. Я думаю, что сейчас игры на «Энфилде» – самые сложные в Европе. У «Ливерпуля» хорошая динамика. Мы были в игре до пенальти, а затем мы снизили уровень. В первом тайме мы хорошо защищались, хотя могли бы больше использовать контратаки. Мне понравилась команда. Я думаю, мы хорошо сражались с самым сложным соперником в Европе. Результат справедлив, потому что они заслужили победу, но мы сражались. Мы собираемся квалифицироваться в следующий этап ЛЧ, как в прошлом году. Таков путь, мы не можем думать по-другому. Как и другие, Мбаппе боролся, сражался. Он не очень хорошо сыграл, не реализовал пенальти, и это будет сложный момент, но мы все его поддерживаем. Нереализованный пенальти в такой игре немного расстраивает игрока, но он должен смотреть вперед.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:44
Первый тайм остояли,ну а во втором,как только он начался Ливерпуль порой не давал выйти из штрафной,включая гегемон прессинг. Физика у Красных вдое мощнее,второй тайм показал кто есть кто. Всего лишь привоз Робертсона,позволил Сливкам нанести удар в створ,но просто удар в створ и не более для Реала,а для Келлехера и Эндрю это Сейв.
1580556558
1580556558 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 14:25
Нормально, где то Куртуа тащил, где то реализация подвела. Мог Ливерпуль еще 2-3 заколачивать.
112910415
112910415
вчера в 11:27
что-то сломалось в слаженном механизме ...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 09:59
А где Мбаппе сражался, можно узнать? Он после каждой потери пешком по полю ходит
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:38
Ожидаемый результат, но все же, против такого Реала Ливерпуль мог бы еще лучше сыграть, сливочные не плохо сыграли, если учитывать эпидемию травм, перестройка команды. Думаю в ближайшие пару лет Реалу в ЛЧ будет трудно
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:13
На счёт черепахи папа Карло сгладил... Не думаю что его все поддерживают.
u4pjak9t9mh4
u4pjak9t9mh4
вчера в 08:57
Хорошо сражался, но проиграл и это войдет в историю.
5nvxbmspd2jm
5nvxbmspd2jm
вчера в 08:53
Ливерпуль сейчас на ходу, ему нет сейчас соперников
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