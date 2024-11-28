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Куртуа: «„Ливерпуль“ – одна из лучших команд Европы сейчас»

вчера, 11:46
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение «Реала» в Лиге чемпионов. В матче пятого тура мадридский клуб уступил в гостях «Ливерпулю» – 0:2.

«Ливерпуль» – одна из лучших команд Европы на данный момент. Играть на «Энфилде» всегда непросто. Мы хорошо защищались, особенно в первом тайме, но в атаке не все получалось, мы с трудом создавали моменты. В контратаках нам не удавалось сделать последний пас. Во втором тайме они рано открыли счет, и, к сожалению, мы не забили с пенальти. Нам не хватает травмированных, но мы никогда не используем это в качестве оправдания. Мы те, кто мы есть, и «Реал» будет продолжать бороться. Мы проиграли более сильной команде, но все в порядке. Это усложняет нам задачу попадания в восьмерку, но мы должны постараться победить «Аталанту» и выиграть два оставшихся матча.

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Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 11:54
Я тоже думал...
Capral
Capral
вчера в 11:53
Трудно не согласиться. Как Клопп ушел, так команда и заиграла. Появились новые тренерские идеи, свежие предложения...На сегодня- Ливер производит самое приятное впечатление. Не знаю, как дальше будет, но пока, команда играет очень впечатляюще!!!
Буду рад, увидеть команду- победителем ЛЧ!!!
Вещий
Вещий
вчера в 11:50
Думал что Реал все же огрызнется в этом матче....
Гость
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