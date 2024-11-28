Куртуа: «„Ливерпуль“ – одна из лучших команд Европы сейчас»

Вратарь «Реала» прокомментировал поражение «Реала» в Лиге чемпионов. В матче пятого тура мадридский клуб уступил в гостях «Ливерпулю» – 0:2.

«Ливерпуль» – одна из лучших команд Европы на данный момент. Играть на «Энфилде» всегда непросто. Мы хорошо защищались, особенно в первом тайме, но в атаке не все получалось, мы с трудом создавали моменты. В контратаках нам не удавалось сделать последний пас. Во втором тайме они рано открыли счет, и, к сожалению, мы не забили с пенальти. Нам не хватает травмированных, но мы никогда не используем это в качестве оправдания. Мы те, кто мы есть, и «Реал» будет продолжать бороться. Мы проиграли более сильной команде, но все в порядке. Это усложняет нам задачу попадания в восьмерку, но мы должны постараться победить «Аталанту» и выиграть два оставшихся матча.