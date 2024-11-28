Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2024/2025

Слот: «„Ливерпуль“ мог играть интенсивнее, лучше владеть мячом»

вчера, 09:05
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов (2:0). Команда лидирует в таблице, набрав 15 из 15 возможных очков.

Играть против команды, которая столько раз выигрывала Лигу чемпионов – особенное чувство. «Ливерпуль» испытывал трудности на протяжении многих лет. Это важная неделя, и это приятно. У меня не было планов набрать определенное количество очков. Хочется как можно скорее внедрить новый стиль игры. Это несложно, потому что он не особо отличается от стиля Юргена [Клоппа]. Приятно видеть, что не только стартовый состав, но и выходящие на замену игроки действуют так, как мы ожидаем. Если бы перед началом сезона я подсчитывал очки, я бы не добился таких результатов, как сейчас. Каждый раз, когда «Реал» угрожал нам, угроза исходила от нас самих. Я думаю, мы можем играть более интенсивно и лучше владеть мячом. В обоих [пенальти] казалось, что мяч, скорее всего, попадет в ворота. Оба игрока промахнулись, и сегодня они показали нам, что они тоже люди. В случае с [пенальти] Мбаппе Келлехер был великолепен. Он много сделал для нас, как и другой наш вратарь, который тоже был хорош.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти: «„Реал“ хорошо сражался с самым сложным соперником в Европе»
Вчера, 08:29
Ямаль: «Для меня большая гордость выиграть Golden Boy»
27 ноября
Гвардиола объяснил свой ответ о причине царапин на лице во время матча ЛЧ
27 ноября
Манчини назвал ошибкой решение уйти с поста главного тренера сборной Италии
27 ноября
Французский журналист раскритиковал тренера ПСЖ за выбор Сафонова
27 ноября
Энрике про ошибку Сафонова: «Если кто и виноват, так это я»
27 ноября
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:03
как приятно быть победителем !
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 10:40
В первом тайме - да..
shur
shur
вчера в 09:17
...взаимодействия Ливера действительно порадовало, давно не видел их,приятно удивлён, но для Мадрида это не утешение...!
e9mk94hnzwx8
e9mk94hnzwx8
вчера в 09:17
Да и так нормально сыграли
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 