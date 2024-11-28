Слот: «„Ливерпуль“ мог играть интенсивнее, лучше владеть мячом»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов (2:0). Команда лидирует в таблице, набрав 15 из 15 возможных очков.

Играть против команды, которая столько раз выигрывала Лигу чемпионов – особенное чувство. «Ливерпуль» испытывал трудности на протяжении многих лет. Это важная неделя, и это приятно. У меня не было планов набрать определенное количество очков. Хочется как можно скорее внедрить новый стиль игры. Это несложно, потому что он не особо отличается от стиля Юргена [Клоппа]. Приятно видеть, что не только стартовый состав, но и выходящие на замену игроки действуют так, как мы ожидаем. Если бы перед началом сезона я подсчитывал очки, я бы не добился таких результатов, как сейчас. Каждый раз, когда «Реал» угрожал нам, угроза исходила от нас самих. Я думаю, мы можем играть более интенсивно и лучше владеть мячом. В обоих [пенальти] казалось, что мяч, скорее всего, попадет в ворота. Оба игрока промахнулись, и сегодня они показали нам, что они тоже люди. В случае с [пенальти] Мбаппе Келлехер был великолепен. Он много сделал для нас, как и другой наш вратарь, который тоже был хорош.