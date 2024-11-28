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Французский журналист жёстко раскритиковал Мбаппе

вчера, 10:16

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за игру в текущем сезоне.

Видно, что этот парень совершенно не в себе, в его голове бардак. Даже то, как он бьёт пенальти, — просто ужасно. В данный момент Мбаппе в настолько плохом состоянии, что его уже нельзя назвать футболистом. Он не здоров. На поле он ничего не делает, ничего не добивается, он даже не может нормально бегать и двигаться. Он действительно на самом дне. Вы когда-нибудь видели, чтобы игрок исчезал вот так? Он психически поврежден до такой степени, что не может двигаться на поле. Чем дальше, тем больше создается впечатление, что его тело больше не хочет [играть в футбол]. У меня создается впечатление, что всё кончено, огонь погас.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:06
Шейхи заказали статью... Просто Тортила пока психологически не готов играть, бывает такое состояние,как перегрев. Вот придя в Реал,он сильно перегрелся,мечта осуществилась и он очень сильно хочет доказать,что крутой перец,но всё из рук, т е ног валится.Нужен хороший психолого и всё будет пучком.
протон
протон
вчера в 14:20
Похоже, мы наблюдаем появление второго карнавального в лице Черепашки. А зачем ему играть, деньги есть, всё нормально. Всю жизнь мечтал оказаться в стане сливочных, и это свершилось. Ну, если не выйдет в Реале, то можно и в Саудии попробовать себя. ведь имя есть и деньгами завалят и родители согласуют. А вспомним как черепашка неоднократно предательски поступал с Реалом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:56, ред.
Дожили французы... У таких шизоидов вью берут - волосы дыбом. Это даже не хейт, а какие то полуе...нутые выкрики из дурки.
Да, Мбаппе сейчас далеко не в лучшей форме... + Звезды так сошлись , что вся команда не в тонусе, ну и понятно, что крайним будет Только тот, от кого больше всего ждут результат, а остальные игроки РМ лишь спрячут свой собственный позор за его спиной. Удобно ? Вне сомнения, ибо у всего Великого Великая цена. И вот здесь, да, стоит признать, что подобный расклад для Мбаппе - это полный нежданчик, к которому он был абсолютно не готов.

Что до "французского журналиста"... А до глупой башки достучаться бесполезно, поскольку у неё узкий фокус - она видит что что-то плохо и видит " красную тряпку " . Ну и всё, цель ясна , - дальше дело за кукареканьем.

P.S. А..., понятно. Это тот же недоделанный, который на Сафонова пургу нёс... Это всё и объясняет. Посмотрим о чём он лаять будет, когда " лягушонок " форму наберёт...

PP.SS. Теперь Мбаппе на своей шкуре убедился, какой Роналду, в ментальном смысле Глыба, неся и удерживая столько лет пальму первенства в РМ.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:20
Эх, нужно было раньше переходить, а так....
62sky9f2xqhg
62sky9f2xqhg
вчера в 11:44
Честное слово, если бы Мбаппе был детдомовцем, его карьера с таким талантом и потенциалом наверняка до сих шла бы только в гору, ведь он бы руководствовался бы только своими интересами, а какие они могут быть у практически живущего на футбольном поле молодого парня, если не сам футбол как игра, любимое дело и единственный способ вырваться из нищеты, которому отдаются всё время и силы. А он, постоянно понукаемый своей алчной и беспардонной мамашей, решил, что как оно всё замечательно шло, так и будет идти и дальше без каких-либо усилий, тренировок и работы над собой, превратил футбол не в искусство, а в дорогое ремесло, главная и практически единственная цель которого выдаивание из всех кого можно всего, что только можно и нельзя. И как только это произошло вскоре после катарского мундиаля, где он ещё был на высоте, Килиан покатился настолько стремительно, что даже на память не приходит какой-то аналогичный пример такого падения. И главная проблема, что при огромных деньгах у него и его окружения очень ограниченный уровень интеллекта, не позволяющий понять причины начинающегося краха и необходимость кардинальной психологической перезагрузки, пока не поздно ещё её в себе провести и вернуться к базовым настройкам
Артур Шатапов
Артур Шатапов
вчера в 11:40
Все по делу) Даже не поспоришь
112910415
112910415
вчера в 11:36
остаётся только руками развести
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:18
Скорее ещё не психические , а всё же психологические проблемы. Слишком много он на себя в своей "башке" взвалил . В в том числе и связи с шумихой связанной со своим "сериальным" переходом возомнил себя непревзойдённой звездой и с мыслью ,что сейчас вся эта "мощная машина" под названием Реал обрадуется и будет работать на преумножения его славы. Не учёл одного ,что в самом Реале полно звёзд со своими амбициями и они могут , прессе говорить какой Киля хороший и классный , а думать абсолютно другое и уверен многим такой Мбаппе в команде "поперёк горла" А футбол, как мы все знаем игра командная.
P.S. Не исключаю, что со временем всё наладится, ведь футбол сейчас ещё и бизнес , а бизнес не приемлет убытков и в Реале прекрасно понимают это и конечно будут стараться исправлять ситуацию.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 10:43
Что-то Ротена не слышно.. А раньше рот не закрывался.. 😄
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:35
Пофиг что журналист сказал, главное - чтобы маманя титькой по башке не надавала!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:28
Мне кажется, ему до лампочки эта критика. Деньги капают, да и ладно...
la-respect0
la-respect0
вчера в 10:27
Ну тут база.Я думал , перейдя в королевский клуб, он ещё сильнее заиграет, ан нет...
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