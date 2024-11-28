Французский журналист жёстко раскритиковал Мбаппе

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал нападающего «Реала» и сборной Франции за игру в текущем сезоне.

Видно, что этот парень совершенно не в себе, в его голове бардак. Даже то, как он бьёт пенальти, — просто ужасно. В данный момент Мбаппе в настолько плохом состоянии, что его уже нельзя назвать футболистом. Он не здоров. На поле он ничего не делает, ничего не добивается, он даже не может нормально бегать и двигаться. Он действительно на самом дне. Вы когда-нибудь видели, чтобы игрок исчезал вот так? Он психически поврежден до такой степени, что не может двигаться на поле. Чем дальше, тем больше создается впечатление, что его тело больше не хочет [играть в футбол]. У меня создается впечатление, что всё кончено, огонь погас.