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Президента Футбольной ассоциации Брунея отправили в отставку

вчера, 08:58

Исполнительный комитет Футбольной ассоциации Брунея объявил об отстранении от должности президента Фейсала Юсоффа.

Причиной называется нарушение национального законодательства.

15 ноября сборная Брунея сыграла в Краснодаре товарищеский матч с Россией, проиграв 0:11.

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Бруней
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
4q3th7wxxf9d
4q3th7wxxf9d
вчера в 10:22
0-11 - вот это нарушение законодательства. С двухзначным счетом проигрывать нельзя, наверное.
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 09:23, ред.
Хрен с ним.
wu47f9qtm73x
wu47f9qtm73x
вчера в 09:22
Прямо как-то сильно переживаю я за мужика, ведь ихний Бруней за этот ноябрь нам стал практически родным, и я бы даже сказал, родненьким!
a3hcfegg9vd8
a3hcfegg9vd8
вчера в 09:17
Причиной называется нарушение национального законодательства.

По всей видимости, по Конституции Брунея сборная имеет право проигрывать не более чем со счётом 0:10
112910415
112910415
вчера в 09:13
нам не дано предугадать,
чем наше слово отзовётся ! )
Capral
Capral
вчера в 09:07
Карпин красавчик- отправил чувака в отставку.
Гость
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