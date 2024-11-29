Исполнительный комитет Футбольной ассоциации Брунея объявил об отстранении от должности президента Фейсала Юсоффа.
Причиной называется нарушение национального законодательства.
15 ноября сборная Брунея сыграла в Краснодаре товарищеский матч с Россией, проиграв 0:11.
По всей видимости, по Конституции Брунея сборная имеет право проигрывать не более чем со счётом 0:10
По всей видимости, по Конституции Брунея сборная имеет право проигрывать не более чем со счётом 0:10
чем наше слово отзовётся ! )
чем наше слово отзовётся ! )